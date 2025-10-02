Madagascar: SSM - Pour la transparence sur la gestion de la Jirama

2 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Les membres du Syndicat de Solidarité de Madagascar (SSM) réitèrent leur appel à des réformes profondes face à la crise persistante de l'électricité et de l'eau. Selon son secrétaire général adjoint, Fama Razafimahazo.

« La population est excédée par les délestages et l'absence d'eau potable. » Cette situation justifie, selon lui, l'un des points essentiels de leur communiqué, exigeant une transparence totale dans la gestion de la Jirama ainsi que la reddition de comptes de tous les responsables de la dégradation de cette société d'État. « Les employés de la Jirama ne doivent plus être les boucs émissaires », insiste-t-il.

Enquête parlementaire

Le SSM réclame en outre l'ouverture immédiate d'une enquête parlementaire sur les 2 500 milliards d'ariary engagés, dont les retombées restent invisibles aussi bien pour la population que pour l'entreprise publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite des exactions commises par des « gros bras », le syndicat interpelle l'État afin que ces victimes soient indemnisées à travers le Fonds souverain ou par le biais de subventions prévues dans le cadre du budget national. « Si l'État se considère encore comme tel, il doit assumer ses responsabilités », a martelé Fama Razafimahazo.

Palliatifs temporaires

Le SSM affirme poursuivre son combat contre toute forme de chaos. Le syndicat accepte l'idée d'une meilleure organisation mais refuse d'endosser seul le rôle de leader du mouvement. « Tout ce qui n'a pas abouti dans les luttes précédentes doit être corrigé. Le moment est venu d'apporter des solutions durables et adaptées, et non des palliatifs temporaires», souligne-t-il. Pour le syndicat, le limogeage du ministre de l'Énergie ne serait qu'un début : « Cette décision doit ouvrir la voie à l'éviction de tous ceux qui entretiennent le désordre. C'est seulement à ce prix que nous pourrons être satisfaits des choix du gouvernement », conclut le SSM.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.