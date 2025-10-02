Ile Maurice: De la niche à la MSAW, mode d'emploi

L'enregistrement des chiens est une obligation légale et la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) rappelle aux propriétaires de se conformer aux dispositions prévues par l'Animal Welfare Act de 2013. Pour faciliter la démarche, les propriétaires peuvent se rendre à la MSAW de Rose-Hill avec leur animal. À partir de lundi prochain, un nouveau point d'enregistrement sera également disponible à l'Animal Station de Plaine-Magnien.

Pour accomplir cette formalité, il suffit de se munir de sa carte d'identité ainsi que d'une preuve d'adresse. Les frais d'enregistrement ont été revus à la baisse : ils s'élèvent désormais à Rs 350 au lieu de Rs 500. L'opération ne prend que quelques minutes, et permet d'assurer que chaque chien soit identifié et intégré dans la base de données nationale. La loi est stricte sur les délais à respecter.

Tout nouveau propriétaire dispose de 60 jours à compter de l'acquisition de l'animal pour l'enregistrer. Pour les chiens classés dans la catégorie des «dangerous dogs», le délai est réduit à 15 jours. Passé ce laps de temps, les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions : une amende pouvant aller jusqu'à Rs 100 000 et une peine d'emprisonnement maximale de trois ans.

Concernant les chiens errants, la MSAW poursuit son programme Catch-Neuter-Release. Les animaux capturés sont stérilisés, micro-pucés et enregistrés comme «chiens errants» dans la base de données. Cette démarche contribue à un meilleur contrôle de la population canine tout en respectant le bienêtre animal. Quant aux chiens pris en charge par les organisations non gouvernementales, ils doivent obligatoirement être enregistrés au nom de l'ONG concernée. La même règle s'applique aux chiens de la police et à ceux utilisés par les compagnies de sécurité.

Les propriétaires qui rencontrent des difficultés à se déplacer avec leur animal peuvent participer aux campagnes hebdomadaires de stérilisation et d'adoption organisées par la MSAW. Les informations relatives à ces initiatives sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux de l'organisation. À noter que la micropuce insérée lors de l'enregistrement est permanente et ne possède aucune date d'expiration. Elle reste le moyen le plus sûr pour identifier un chien et garantir son suivi en cas de perte ou de litige.

En somme, l'enregistrement n'est pas qu'une simple formalité administrative. Il s'agit d'un acte de responsabilité et de protection envers l'animal et la société.