Ile Maurice: Policiers transférés après la polémique

L'arrestation du journaliste de Scoop.mu, Narain Jasodanand, continue de provoquer une onde de choc dans le paysage politique et médiatique. Alors que le débat enfle sur les méthodes employées par la police, des enquêteurs ont été transférés à de nouveaux postes à partir d'hier, 1eᣴ octobre.

L'inspecteur Kedoon, affecté au Central Criminal Investigation Department (CCID), est muté à la Southern Division. Le surintendant Thug, également posté à la CCID, est aussi transféré dans cette division, où il assumera les fonctions de Sub-Divisional Commander. Par ailleurs, le chef inspecteur Shiva Coothen, alors responsable de la communication de la police, avait été le premier à être muté à l'Emergency Response Service le 15 septembre.

Ces mouvements interviennent dans un contexte particulièrement sensible. L'interpellation intempestive du journaliste Jasodanand, le vendredi 12 septembre à son domicile, avait aussitôt suscité une levée de boucliers tant dans la classe politique que dans le monde judiciaire. Le Premier ministre par intérim, Paul Bérenger, avait alors demandé un rapport complet sur l'affaire.

L'Attorney General, Gavin Glover, et l'avocat Rama Valayden, avaient exprimé leur désaccord sur la procédure. Des députés de la majorité gouvernementale étaient également montés au créneau, dénonçant sur les réseaux sociaux une méthode rappelant celles de «l'ancien régime».

Face aux critiques, le commissaire de police Rampersad Sooroojebally avait lui affirmé que les policiers avaient fait ce qu'ils avaient à faire et avait adopté une position ferme à ce sujet. La veille de l'interpellation du journaliste, la plateforme Scoop.mu avait publié un article explosif évoquant des interférences de Tevin Sithanen dans des recrutements et le fonctionnement de la Banque de Maurice, dirigée par son père Rama Sithanen. Narain Jasodanand avait par la suite été relâché sur parole avant de retourner le lundi 15 septembre au CCID, accompagné de son avocat Roshi Bhadain, dans le cadre de l'enquête ouverte sous l'ICT Act.