Ile Maurice: Les frères Baptiste maintenus en détention

L'opération coordonnée de la Financial Crimes Commission (FCC), appuyée mardi par le Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) et la Special Support Unit (SSU), a connu, hier, mercredi, ses premiers développements en cour. Les trois suspects, arrêtés dans le sillage de cette enquête sur des circuits financiers présumés liés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent, ont comparu devant la justice.

Les frères Robby et Roddy Baptiste, originaires respectivement de Roche-Bois et de Terre-Rouge, ont été présentés en cour de district de Rivière-du-Rempart dans l'après-midi. La FCC a objecté à leur remise en liberté pour risques d'interférences avec l'enquête. Le tribunal a confirmé leur maintien en détention. Ils seront de nouveau en cour la semaine prochaine. Ils répondent pour l'heure d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent, en attendant que l'enquête progresse.

En cour de Souillac, c'est un tout autre scénario qui s'est joué pour Mohammad Faraz Ibne Hoseny, directeur de F & Z Transport Ltd et habitant de Tyack. Le magistrat a accédé à sa demande de liberté conditionnelle mais sous conditions strictes. Outre deux cautions de Rs 500 000 chacune, l'homme d'affaires a dû signer une reconnaissance de dette de Rs 30 millions.

Cette décision, rendue par la magistrate Deepti Thakoor, énumère une série d'autres conditions : Mohammad Faraz Ibne Hoseny doit se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche entre 5 et 19 heures, informer les enquêteurs de ses activités et déplacements, résider à une adresse fixe, communiquée aux autorités, et respecter un couvre-feu strict de 21 à 5 heures.

En cas d'urgence, il devra contacter la police avant toute sortie nocturne. Le prévenu est également tenu de fournir un numéro de téléphone portable en état de marche, de rester joignable à tout moment et de s'abstenir de tout contact, direct ou indirect, avec les témoins dans cette affaire.

Les saisies effectuées par la FCC lors des opérations donnent un aperçu du patrimoine en jeu : une Toyota Corolla, une Mazda et deux Toyota Hilux attribuées à Mohammad Faraz Ibne Hoseny mais aussi une BMW X6 et un puissant Ford Raptor dont la valeur cumulée excède Rs 15 millions. À cela s'ajoute une maison à Cap-Malheureux, bâtie sur un terrain de 517,13 m², acquise pour Rs 10 millions.

Contrairement aux saisies spectaculaires d'anciennes opérations où trônaient des McLaren et autres supercars, le défilé de cette semaine a été marqué par des véhicules plus sobres mais tout aussi révélateurs de flux financiers suspects. Tous ont été conduits au Réduit Triangle sous haute surveillance, le mardi 30 septembre.

Les trois suspects ont quitté hier les tribunaux dans des conditions bien différentes: les frères Baptiste menottés et reconduits en cellule, tandis que Faraz Ibne Hoseny a certes recouvré la liberté, mais sous étroite surveillance. L'enquête de la FCC, elle, se poursuit pour déterminer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de ces biens.