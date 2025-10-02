Ile Maurice: Un septuagénaire arrêté pour agression sexuelle sur une collégienne

Dans la matinée du mardi 30 septembre, vers 11 h 50, une collégienne âgée de 15 ans, élève en Grade 9, attendait son bus à Mont-Roches lorsqu'un automobiliste au volant d'une voiture dorée s'est arrêté à sa hauteur. L'homme, un septuagénaire, lui a proposé de la déposer au supermarché Tang Way à Beau-Bassin. Il s'agit d'un habitant de PetitVerger âgé de 73 ans.

Pensant bénéficier d'une aide, l'adolescente est montée à bord. Mais au lieu de se rendre à destination, l'individu l'a conduite vers un parking isolé près de l'école André Glover. C'est alors que la situation a basculé. L'homme aurait procédé à des attouchements sexuels, allant jusqu'à glisser sa main sous ses vêtements et lui aurait proposé d'autres gestes obscènes.

La victime, bien que sous le choc, a eu le courage de refuser et de s'échapper du véhicule. Elle a couru jusqu'au supermarché Tang Way pour y trouver refuge, où elle a immédiatement relaté les faits à un membre du personnel. La police a alors été alertée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accompagnée d'une proche, l'adolescente a été conduite au poste de police de Beau-Bassin où elle a pu donner sa version des faits à une policière de la Brigade pour la protection de la famille. Grâce au témoignage précis de la jeune fille, l'agresseur présumé, âgé de plus de 70 ans, a pu être identifié et arrêté. Il a été placé en détention au poste de Coromandel pour la nuit de mardi. Il a été interrogé et a comparu en cour de Rose Hill, hier, sous une charge de causing child to be sexually abused.

La police tente de savoir si le septuagénaire a fait d'autres victimes. L'enquête est en cours.