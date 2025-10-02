Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères Gedion s'entretient avec le ministre norvégien des Affaires étrangères et le secrétaire d'État danois chargé de la politique étrangère

2 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a rencontré ce matin le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, et la secrétaire d'État danoise à la Politique étrangère, Lotte Machon.

Les discussions ont porté sur un large éventail de questions, notamment les projets d'énergie propre et les initiatives de reboisement de l'Éthiopie, la situation sécuritaire régionale et les perspectives d'investissements nordiques en Éthiopie.

À cette occasion, Gedion a souligné que l'Éthiopie accordait une grande importance à son partenariat de longue date avec la Norvège et le Danemark, qualifiant cette réunion de bonne occasion de renforce.

