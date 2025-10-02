Ile Maurice: Vol de rs 1,6 million

2 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Un directeur informatique de 39 ans a découvert que sa maison à Roches-Noires a été cambriolée, le 29 septembre. La porte métallique a été forcée et plusieurs biens ont disparu.

Parmi les objets volés figurent des bijoux en or, des téléphones portables, des montres connectées, du parfum, du maquillage, une bouteille de whisky, ainsi que des chocolats et des paquets de cigarettes.

La valeur totale du butin est estimée à Rs 1,6 million. La maison, assurée et dotée d'un système de vidéo surveillance, a permis aux autorités de réagir rapidement. La Criminal Investigation Division (CID) a pris le dossier en main et a déjà analysé les vidéos. Les policiers poursuivent leurs recherches pour identifier les auteurs et sollicitent tout témoin ou indice susceptible de reconstituer le déroulement du cambriolage.

À ce stade, aucune arrestation n'a encore été effectuée, et l'enquête se poursuit.

