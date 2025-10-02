Ile Maurice: Tinagaren Govindasami - «Le propriétaire recevra d'abord un avertissement»

interview

Pourquoi avoir adopté cette mesure alors qu'elle suscite de vives contestations sur les réseaux ?

Nous souhaitons encourager les propriétaires à enregistrer leurs chiens. L'objectif premier est de prévenir une surpopulation de chiens errants, car beaucoup les laissent circuler librement. Ce sont ces comportements que nous voulons cibler afin de responsabiliser les maîtres. Avec cette loi, ils auront désormais un duty of care, une obligation de veiller sur leurs animaux.

Comprenez-vous la panique que cette nouvelle a provoquée ?

Il est vrai que beaucoup s'inquiètent de cette loi, car ils craignent ne pas avoir suffisamment de temps pour enregistrer leur chien. Portant, la loi précise accorde deux mois à partir de l'acquisition de l'animal.

Prenons le cas d'une personne qui a trois chiens. Elle doit trouver un transport pour les emmener à Rose Hill avec le risque que ses animaux se retrouvent confrontés à d'autres chiens et que cela provoque des bagarres. Cette annonce risque en effet de créer un afflux important dans les centres d'enregistrement...

Il y aura évidemment beaucoup de monde et c'est certain que tous les animaux ne s'entendront pas entre eux. Nous mettrons en place des espaces d'attente, mais il est clair que nous ne disposons pas de la capacité nécessaire pour accueillir une centaine d'animaux en même temps.

Nous demandons de nous contacter avant de se déplacer, même si nous savons que nos lignes sont très sollicitées actuellement. J'aimerais inviter le public à ne pas se précipiter : ils disposent d'un délai de deux mois. Nous appelons à la patience, car nous avons prévu de nous déplacer progressivement, région par région, afin de faciliter les démarches

Pourquoi cette amende de Rs 100 000 ?

L'amende ne s'applique qu'après plusieurs rappels. Pa nek koumadir si inn dir ou anrezistre ou pann fer li lerla ou pay Rs 100 000. Si la MSAW trouve un chien non enregistré, son propriétaire aura un avertissement ferme. S'il l'ignore, il aura à payer l'amende.

Ne pensez-vous pas que cette loi encouragera l'abandon ? Pour certains, l'enregistrement pourrait paraître encombrant ou simplement trop cher...

Les abandons sont déjà fréquents et ce n'est pas cette loi qui va les encourager. Une personne responsable garde son chien chez elle et l'entretient. C'est facile de critiquer mais il y a un gros problème de chiens errants dans notre société et si on ne met pas des lois fermes, les gens ne vont pas prendre ce problème au sérieux. La nouvelle mode c'est que certains propriétaires profitent qu'il y ait des feeders à travers l'île pour nourrir leurs chiens. Ce sont ces irresponsables que nous voulons cibler.

Comment ce tarif de Rs 350 par chien a-t-il été établi ?

Ce tarif ne nous fait pas gagner de l'argent. C'est surtout pour couvrir le coût des puces et la maintenance de la base de données. Cela représente un coût à long terme, car un chien peut vivre 12 à 15 ans. Enfin, les Rs 350 par chien concernent l'implantation de la puce, quelle que soit la race ou la taille de l'animal.

Afin d'éviter un attroupement lors des sessions d'enregistrement, ne vaudrait-il mieux pas que la MSAW se déplace par région ?

C'est ce qui est prévu. Nous avons aussi prévu une campagne d'enregistrement itinérante. Nous irons dans les différentes régions, mais nous demandons du temps pour nous organiser. Pour l'instant, nous sommes à Rose-Hill et nous allons ouvrir un centre à Plaine-Magnien, afin de faciliter l'accès aux habitants du Sud