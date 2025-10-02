Ile Maurice: Le Chef juge de l'Inde accueilli par Navin Ramgoolam

2 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu ce jeudi 2 octobre 2025 le Chef juge de l'Inde, Shri Bhushan Ramkrishna Gavai. Cette visite de courtoisie s'est déroulée en présence de l'Attorney General, Me Gavin Glover, et du haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Shri Anurag Shrivastava.

La rencontre entre Shri Bhushan Ramkrishna Gavai et le locataire du bâtiment du Trésor s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques et institutionnels entre la Grande Péninsule et Maurice. Les discussions ont porté sur la coopération judiciaire ainsi que sur le partage d'expériences dans les domaines du droit et de l'administration de la justice.

La rencontre entre Shri Bhushan Ramkrishna Gavai, Chef juge de l'Inde, et le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, le 2 octobre 2025 a été cordiale.

