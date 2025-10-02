Ile Maurice: Les principales conclusions de la Court of Investigation

Après plus de cinq ans d'attente, le rapport intégral de la Court of Investigation sur l'échouement du MV Wakashio a été rendu public ce jeudi 2 octobre.

Jusqu'ici gardé sous scellés et seulement transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques le 11 août 2025, ce document éclaire sur les responsabilités locales dans la catastrophe écologique de juillet-août 2020. Le rapport, longtemps réclamé par l'opinion publique et les ONG, pointe des manquements institutionnels dans la surveillance maritime et la gestion de crise.

Sa publication ouvre la voie à la transparence et à d'éventuelles suites judiciaires contre des autorités mauriciennes, au-delà des condamnations déjà prononcées contre l'équipage.

La Court of Investigation a été instituée sous la Merchant Shipping Act pour faire la lumière sur l'échouement du vraquier japonais à Pointe-d'Esny. Son rapport a été signé le 15 septembre 2022 par le Former Puisne Judge Abdurrafeek Hamuth et des Marine Surveyors Mario Geneviève et Johnny Lam Kai Leung.

Les enquêteurs pointent une chaîne de défaillances humaines et organisationnelles ayant mené à l'une des plus graves catastrophes environnementales qu'ait connues Maurice.

Une succession d'erreurs humaines

Le rapport établit que l'accident n'a pas été causé par une panne technique, mais par une série de manquements à la discipline maritime. Le capitaine, le chef officier et le chef mécanicien étaient absorbés par leurs téléphones portables et la recherche de signal internet, reléguant au second plan la sécurité de la navigation. De plus, le capitaine a consommé de l'alcool pendant sa garde, compromettant son jugement.

L'absence de veilleur qualifié sur la passerelle et l'utilisation de cartes marines inadéquates ont aggravé les risques. Le navire a ainsi dévié de sa route initiale pour passer dangereusement près des côtes mauriciennes, jusqu'à s'échouer sur les récifs de Pointe-d'Esny.

Failles dans la gestion et la préparation

La Court of Investigation a relevé une planification de route insuffisante, l'absence de cartes marines à grande échelle, une supervision déficiente de l'équipage et un non-respect des procédures internationales de sécurité maritime. Le système de gestion de l'armateur, Nagashiki Shipping, est également mis en cause pour ses lacunes dans le suivi et l'application de ses propres règles.

Conséquences environnementales et recommandations

La rupture de la coque du Wakashio a provoqué une fuite estimée à 1 000 tonnes d'hydrocarbures, contaminant récifs coralliens, zones protégées et chaînes alimentaires marines. Le rapport recommande un renforcement de la surveillance des navires par les autorités mauriciennes, une meilleure préparation aux urgences maritimes et l'application stricte des normes internationales de sécurité et de protection de l'environnement.