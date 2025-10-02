Ile Maurice: Un homme décède devant la Family Court

Un homme âgé, présent devant la Family Court, s'est effondré en pleine séance de ce jeudi 2 octobre matin et n'a plus donné signe de vie.

La scène a plongé le juge, les avocats et tous ceux présents dans la stupeur.

Le SAMU, dépêché en urgence sur place, n'a pu que constater le décès.

Les lieux ont aussitôt été bouclés, tandis que la nouvelle circulait déjà dans les couloirs de la justice.

Une enquête policière a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce drame qui a interrompu les audiences de cette cour de ce matin.