Ile Maurice: Un chauffeur de bus agressé au cutter en plein service

Un chauffeur de bus a été agressé en plein service vers 15 heures le mercredi 1er octobre à Baie-du-Tombeau alors qu'il conduisait son véhicule en direction de Port-Louis. Selon nos informations, un individu lui a fait signe de s'arrêter près du dispensaire de St-Malo.

Toutefois, le chauffeur constatant qu'aucun arrêt n'est prévu à cet endroit a poursuivi sa route. À l'arrêt du couvent Bon Pasteur, le même individu est monté dans le bus.

Visiblement mécontent, l'homme s'est emporté et aurait brandi un cutter, proférant des menaces à l'encontre du chauffeur. Celui-ci est descendu du bus pour tenter de le calmer mais la confrontation a dégénéré. L'individu l'a blessé au visage avec la lame. Blessé, le conducteur a été conduit en urgence à l'hôpital avec l'aide de son receveur, qui a été témoin de toute la scène.

Alertés, la police a ouvert une enquête. Un peu plus tard, toujours à Baie-du-Tombeau, un homme correspondant au signalement a été intercepté sur la route principale. Il avait en sa possession un cutter dont la lame mesurait une quinzaine de centimètres. L'arme a été saisie et l'individu conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête.