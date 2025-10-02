Sénégal: Marché et monde des affaires dans la rue - Mbour étouffe dans ses artères

Mbour étouffe dans ses artères : un marché et un monde des affaires dans la rue. Un constat à la fois pathétique et percutant, résumant un problème critique de développement urbain qui touche cette ville côtière et carrefour touristique du Sénégal.

Ancien village de pêcheur devenu une ville importante grâce au tourisme et à la pêche, Mbour se trouve aujourd'hui confrontée à une congestion qui paralyse ses principales rues, véritables artères vitales pour la circulation des personnes, des biens et des services. L'image de la ville qui «étouffe» est puissante. Elle s'illustre par une circulation bloquée, une ville qui ne «respire» plus, asphyxiée par l'engorgement causé par un marché et un monde des affaires qui se sont totalement approprié l'espace public.

Cette situation est le résultat d'une croissance urbaine rapide et non maîtrisée, où l'évolution démographique s'est faite sans que les infrastructures nécessaires comme les marchés modernes ou les zones commerciales aménagées ne suivent le rythme. Dans une ville où l'économie informelle prédomine, le commerce de rue devient souvent la seule source de revenus pour une grande partie de la population. Cette économie, vitale mais anarchique, pousse les commerçants à investir les rues adjacentes au marché central saturé, transformant ces espaces publics en zones de commerce improvisées.

À cette dynamique s'ajoutent des problèmes majeurs de gestion et de planification urbaine. Le manque de régulation forte et d'options viables pour les commerçants contribue à la paralysie des artères urbaines. La conséquence la plus visible est la circulation complètement paralysée, avec des embouteillages monstres, notamment aux heures de pointe, qui bloquent bus, taxis et voitures particulières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette congestion a aussi un impact sanitaire, avec une insalubrité grandissante due à la difficulté de collecter les déchets, transformant les rues en dépotoirs sauvages où pullulent insectes et rats, favorisant risques et maladies. L'insécurité s'accentue, car la foule dense fait l'affaire de pickpockets et autres malfrats et rend l'accès difficile aux secouristes en cas d'urgence, que ce soit pour les ambulances ou les Sapeurs-pompiers. La dégradation des infrastructures, comme les trottoirs et chaussées, est manifeste, abîmées par une occupation permanente et un stationnement sauvage.

L'image de la ville en pâtit également : cette anarchie donne une impression de désordre qui peut freiner à la fois le tourisme et les investissements sérieux. Du côté des commerçants, les conditions de travail sont précaires, exposés qu'ils sont aux intempéries, à la poussière, au bruit et à un manque d'hygiène, tandis que rivalités et tensions s'installent tant entre vendeurs qu'avec les riverains excédés du désordre.

DEFI DE CONCILIER LA VITALITE SOCIOECONOMIQUE, ECONOMIE INFORMELLE AVEC LA NECESSITE D'UN CADRE DE VIE ORGANISE, SAIN ET FONCTIONNEL

Face à ce tableau préoccupant, aucune solution miracle ne s'impose, mais une série d'actions combinées peut apporter un changement. Désengorger le centre-ville en créant de nouveaux marchés en périphérie, bien localisés et accessibles, apparaît comme une nécessité. Relocaliser certaines activités hors des artères principales, notamment le marché de grossistes ou certains garages, permettra de libérer une partie de l'espace vital.

Il est aussi urgent d'organiser et réglementer l'activité commerciale, en aménageant des espaces spécifiques pour les vendeurs ambulants, avec des emplacements et horaires précis, tout en interdisant le stationnement et l'étalage sur les axes de circulation majeurs. Le développement d'un système de transports en commun efficace, avec des lignes de bus dédiées ou des navettes régulières, contribuera à désengorger le trafic urbain.

Dès lors, le dialogue et l'inclusion des commerçants ainsi que des habitants dans la recherche de solutions apparaissent comme indispensables. Une approche répressive seule serait vouée à l'échec. Enfin, il est crucial de renforcer la voirie, réhabiliter routes et trottoirs, et mettre en place un système de collecte des déchets plus fréquent et adapté aux réalités locales.

Il s'agit là d'un majeur auquel font face de nombreuses villes africaines en pleine croissance : concilier la vitalité sociale et économique de l'économie informelle avec la nécessité d'un cadre de vie organisé, sain et fonctionnel. Mbour, à l'image de tant d'autres cités, doit impérativement trouver un équilibre pour que ses artères ne soient plus obstruées, mais redeviennent les vecteurs de vie et de prospérité qu'elles devraient être.

LE PREFET ET LE MAIRE ENGAGES A ASSAINIR ET DESENGORGER LES GRANDES ARTERES

Dans l'attente, face à l'encombrement croissant des principales routes et rues de Mbour, véritables artères économiques et sociales de cette ville en pleine expansion, le préfet et le maire unissent leurs efforts pour mettre en oeuvre un vaste programme d'assainissement et de désengorgement. Cela s'est concrétisé par des rencontres avec les marchands ambulants et les acteurs du monde du commerce.

L'objectif est clair : améliorer la qualité de vie des habitants, fluidifier la circulation et renforcer l'attractivité du territoire de Mbour, cette deuxième ville du Sénégal sur la Petite Côte, en importance démographique et économique, qui connaît depuis plusieurs années une pression urbaine importante à l'origine, malheureusement, d'un encombrement massif des routes principales. A cette urbanisation rapide s'ajoute un déficit structurel en infrastructures adaptées à un trafic intense.

Le plan d'action ambitieux annoncé par le préfet de Mbour, en collaboration étroite avec le maire, repose sur plusieurs axes : campagne de nettoyage systématique, réhabilitation des canaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, mise en place de zones spécifiques pour le stationnement, et surtout une restructuration du réseau routier afin de désengorger les voies les plus saturées.

Parallèlement, une sensibilisation des commerçants, des transporteurs et des riverains est engagée pour promouvoir le respect des règles de circulation et limiter le stationnement anarchique, qui contribue grandement au blocage du trafic. Les autorités insistent aussi sur l'importance du civisme et d'une gestion participative, impliquant les habitants dans la préservation d'un cadre de vie sain.