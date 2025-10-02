La 2e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne se déroule du 2 au 16 octobre 2025. Le lancement a eu lieu ce jeudi, 2 octobre 2025. A l'occasion le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO a livré le message de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

.Chers Camarades, a la faveur de cette deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, je voudrais, une fois de plus, saluer la fibre patriotique qui s'éveille lentement mais sûrement en chaque Burkinabè. Ce patriotisme et cette participation se traduisent dans nos actions quotidiennes pour la construction de la Nation. Chaque Burkinabè, peu importe sa situation socioprofessionnelle, consent des sacrifices pourque notre pays relève la tête, fièrement et dignement, dans le concert des nations.

Vous êtes les sentinelles de notre idéal commun : bâtir une Nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme. Vos actes de patriotisme resonnent dans le monde et honorent notre Révolution. Je vous adresse mes félicitations et ma reconnaissance pour votre engagement constant en faveur des initiatives comme le Fonds de soutien patriotique, Faso Mêbo, l'actionnariat populaire, et bien d'autres actions.

Je félicite également la première cohorte des appelés de l'Immersion patriotique ainsi que leurs encadreurs. Vous êtes désormais les témoins et défenseurs des valeurs patriotiques auprès de vos pairs, cadets et ainés, dans vos universités, qu'elles soient au Burkina Faso ou ailleurs.

Chers Camarades, La Révolution ne peut pas placer un agent de la brigade Laabal derrière chaque citoyen pour suivre et corriger ses actes d'indiscipline. J'en appelle donc à la conscience patriotique de chacun : adoptons une attitude et des réflexes qui rangent nos faits et gestes sur le droit chemin de l'ordre et de la discipline. Pour cette phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, je nous engage sur deux points : la protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption, (et le racket) qui gangrènent certaines de nos administrations, entreprises et associations. Chers Camarades.

En période de Révolution, la discipline et l'ordre doivent se traduire par le respect et l'entretien de ce qui appartient à tous (matériel militaire, bus, bancs publics, voies pavées, édifices publics, véhicules de l'État, équipements agricoles et médicaux, etc.).

Ces biens ne sont pas anonymes : ils sont la richesse commune de notre Peuple. Toute dégradation volontaire ou négligence coupable est une trahison à notre Révolution. Ne soyez pas les traîtres de notre avenir commun : un bien public détruit, c'est un service en moins pour le Peuple.

Camarades, En période de Révolution, l'administration publique est le cœur de la Nation. Tout blocage, abus de position, retard volontaire, acte de racket ou détournement des ressources publiques entrave le progrès collectif et doit être combattu sans pitié. Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l'État n'est pas un révolutionnaire : il est l'ennemi de la Patrie.

Je nous engage, à nous lever comme un seul homme contre la corruption, le racket et toutes les formes d'enrichissement illicite. Les commissions de régulation des dysfonctionnements, les corps de contrôle administratif et la justice doivent être mobilisés et rendre accessibles des dispositifs de plaintes et de dénonciations responsables.

Le peuple qui contribue à la construction de la Nation a droit à des infrastructures de qualité et durables. Chers Camarades, Je nous appelle donc à redoubler d'exemplarité dans nos quartiers, dans nos services, dans nos unités et dans nos administrations. Soyons des modèles d'intégrité et de responsabilité. Ensemble, faisons du Faso une terre où règnent l'ordre, la discipline, la probité et la justice.

Célébrons cette ferveur patriotique. Léguons aux générations futures des infrastructures solides, des services publics propres, des quartiers assainis, des rues aménagées, et une circulation respectueuse du code de la route. Vive le Burkina Faso souverain !Vive l'engagement patriotique !La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !Capitaine Ibrahim TRAORÉPrésident du Faso, Chef de l'État.