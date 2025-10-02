Le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa communication lors du Conseil des ministres de ce 1er octobre, a annoncé le démarrage prochain des grands chantiers inscrits dans l'Agenda national de transformation (Ant), considéré comme la feuille de route structurante du mandat présidentiel.

Selon le communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs projets phares seront engagés, parmi lesquels le Grand transfert d'eau, l'électrification et l'hydraulique rurales, l'identité numérique et la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda (composantes standard).

Les pouvoirs publics prévoient également le renouvellement du parc automobile de transport de marchandises ainsi que le lancement d'un programme dédié aux coopératives agricoles.

« Leur mise en œuvre diligente sera la priorité absolue de l'action gouvernementale », souligne le document officiel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d'accélérer l'exécution d'autres projets structurants en cours afin de générer des résultats positifs à court terme. Il s'agit notamment des grands travaux dans les domaines portuaire, autoroutier, aéroportuaire, agro-industriel, ferroviaire, numérique et énergétique.

Par ailleurs, il a demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière à certains projets stratégiques déjà achevés mais en attente de mise en valeur, ou accusant du retard dans leur exécution. Ces projets concernent, entre autres, le transport, les marchés de gros, l'enseignement supérieur et l'éducation nationale.

Enfin, Ousmane Sonko a rappelé la priorité qu'il accorde à la poursuite des efforts de redressement des entreprises en difficulté, notamment la Sonacos, la SN La Poste et Air Sénégal.