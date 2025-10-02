À Mbour, le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, Dr Djim Ousmane Dramé, s'est rendu, hier, auprès de la famille de feu Thierno Mansour Barro. Il a porté le message du chef de l'Etat pour la modernisation des foyers religieux et la reconnaissance des diplômes arabes.

Le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, Dr Djim Ousmane Dramé, a effectué, hier, une visite de courtoisie auprès de la famille de Thierno Mansour Barro de Mbour. La délégation venue apporter le message du chef de l'Etat a été chaleureusement accueillie par Thierno El Hadji Malick Barro, représentant du Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Barro.

Devant le religieux, Dr Djim Dramé a présenté la direction qu'il dirige et les ambitions du président de la République pour les foyers religieux, l'enseignement dans les Daraa et l'insertion des sortants de ces écoles coraniques. Ainsi, il a été porteur d'un discours annonciateur d'une politique d'équité religieuse pour accompagner les familles chargées de l'enseignement religieux dans leurs missions de former de valeureux citoyens capables de faire prospérer le pays.

« Les foyers religieux au Sénégal jouent un rôle extrêmement important. Ce sont d'abord des guides religieux, mais également des régulateurs sociaux. Ce sont des enseignants et des formateurs. Tous les foyers religieux au Sénégal, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres, participent à enseigner, à éduquer, à former, à socialiser, à moraliser, à humaniser les citoyens », a-t-il constaté devant le représentant de la famille Barro.

En plus d'exposer les projets de modernisation des lieux de culte, le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe a sollicité les prières, les conseils et l'accompagnement du Khalif Cheikh Ahmed Tidjane Barro. A son tour, le vénéré Thierno El Hadji Malick Barro a salué le déplacement symbolique exercé par Dr Djim Ousmane Dramé.

Au nom de la famille, le porte-parole du jour a magnifié cette démarche du chef de l'Etat qui s'inscrit dans une vision de modernisation des sites religieux mais aussi de l'intégration des diplômés des écoles arabes dans la gestion des affaires publiques. Aussi, la famille Barro a réitéré son attachement aux valeurs islamiques et son engagement à accompagner toute initiative allant dans le sens de promouvoir ce modèle d'enseignement. Thierno El Hadji Malick Barro a cloturé son propos par une séance de prière pour un Sénégal de paix, de cohésion sociale et de prospérité partagée.