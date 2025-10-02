Sénégal: Mondial 2026 (Q) - Pape Thiaw dévoile sa liste d'octobre avec trois retours, dont celui de Nampalys Mendy

2 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal doit disputer les deux dernières journées de qualification au Mondial 2026 durant le mois d'octobre avec un déplacement au Soudan (le 10) et la réception de la Mauritanie (le 14). Pour ces rencontres, Pape Thiaw a dévoilé sa liste de 26 joueurs. Trois retours sont à noter.

Après la remontada en RD Congo, il faut conclure la campagne de qualification au Mondial 2026 avec les 9e et 10e journées au mois d'octobre. Pour ce faire, Pape Thiaw a choisi ses hommes ce jeudi 2 octobre 2026. Les habituels tauliers sont là avec Édouard Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Pape Gueye et Pape Matar Sarr. En revanche, il y a trois retours à noter.

Champion d'Afrique 2021, Nampalys Mendy effectue son grand retour. Le milieu de terrain n'a plus été appelé depuis octobre 2024. Dans le coeur du jeu, Mamadou Lamine Camara, appelé en juin mais zappé en septembre, est aussi de retour. Ces deux viennent suppléer les absences de Lamine Camara et Habib Diarra, blessés. En défense, le latéral droit Ilay Camara effectue lui aussi son retour après avoir été convoqué en mars 2025.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.