Afrique: Africa financial summit - La 5e édition prévue du 3 au 4 novembre prochain à Casablanca

Les 3 & 4 novembre 2025, la capitale économique du Maroc, Casablanca accueillera la cinquième édition de l'Africa Financial Summit (Afis 2025). Selon un communiqué de presse, cet événement réunira plus de 1 250 dirigeants financiers et décideurs publics pour définir une feuille de route ambitieuse en faveur de la souveraineté financière du continent.

Le programme d'Afis 2025 mettra en lumière les transformations nécessaires pour libérer le potentiel financier de l'Afrique. Parmi les thèmes phares de cette édition : la mobilisation du capital institutionnel avec un rôle renforcé des caisses de retraite, fonds souverains, assurances et banques africaines, dont la participation active sera essentielle pour impulser la croissance et la souveraineté financière du continent ; le financement des projets structurants dans l'énergie, les infrastructures logistiques et les ressources naturelles ; l'accélération de la transformation digitale et de l'innovation, avec l'IA, les bourses et fintechs au service des Pme et du capital-investissement ; le renforcement du marché de l'assurance face aux risques émergents tels que le climat, la cybersécurité ou les chocs logistiques ; ainsi que la facilitation de l'interopérabilité réglementaire afin de concrétiser le potentiel de la Zlecaf, du Papss et de l'Aelp.

En réunissant les principaux acteurs publics et privés de la finance, l'AFIS 2025 s'impose comme un espace unique de concertation et de coopération. À Casablanca, l'enjeu sera clair : passer d'une dépendance aux capitaux extérieurs à une souveraineté financière endogène et durable, au service de la croissance inclusive et des ambitions panafricaines.

Amir Ben Yahmed, Président de l'Africa Financial Summit déclare que « Cette édition à Casablanca incarne l'urgence de moderniser nos instruments et de mobiliser nos propres capitaux pour les orienter sur les projets stratégiques afin de consolider notre développement économique. Nous devons faire de la souveraineté financière le pilier de la croissance et de l'inclusion sur notre continent. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant à Ethiopis Tafara, Vice-président Afrique de l'Ifc , il ajoute que : « À l'Afis 2025, nous réunissons les leaders de l'industrie financière africaine afin de mobiliser des solutions innovantes pour lever les capitaux privés nécessaires à la création d'emplois, au renforcement de la résilience et à une croissance économique inclusive, portée par la dynamique démographique du continent. Nous informons également nos clients et partenaires que c'est à l'Afis qu'ils trouveront des solutions financières capables de concrétiser leurs stratégies. ».

L'Afis 2025 sera marqué par la présence de personnalités de haut niveau, telles que Nadia Fettah, Ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc ; Makhtar Diop, Directeur Général de la SFI ; Abdellatif Jouahri, Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget du Sénégal ; Christian Yoka, Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public de la République du Congo, etc.