Tunisie: Hausse de 18,43% du résultat net de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie au premier semestre 2025.

Le résultat net de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI) a connu une hausse de 18,43% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2025. Ces états financiers indiquent un résultat net de 27,365 millions de dinars (MD) contre 23,106 MD au 30 juin 2024.

Le total bilan est dans la même dynamique dégageant un solde de 5 687 MD contre 4 788 MD au premier semestre 2024 (+19%).

Durant la période sous revue, l'encours des créances sur la clientèle s'est accru de 17% à 3 612 MD contre 3 087 MD au 30 juin 2024. De leur côté, l'encours des dépôts et avoirs de la clientèle a progressé de 9% à 3 937 MD contre 3 624 MD au 30 juin 2024.

Au finish, le produit net bancaire connait une hausse de 15%, se situant à 176 MD contre 153,38 MD au 30 juin 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ce qui les concerne, les produits d'exploitation bancaire se sont établis à 280,187 MD contre 250 MD au premier semestre 2024.

Les charges d'exploitation bancaire se sont situées à 104,399 MD contre 97 MD au 30 juin 2024.

Quant aux charges de personnel, elles ont été comptabilisées à 72 MD contre 68 MD au premier semestre 2023.

L'UBCI a vu ses charges générales d'exploitation passer de 38 MD au 30 juin 2024à 34 MD un an plus tard.

Quant au solde du résultat d'exploitation, il se situe à 56 MD contre 39,17 MD au premier semestre 2024 (+42,46%).

Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui affiche une réalisation de 27,365 MD contre 23,105 MD à fin juin 2024 (+18,43%).