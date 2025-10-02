Sénégal: Le taux d'emploi ressort à 41,7% au deuxième trimestre 2025

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2025, le taux d'emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 41,7%. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographique (Ansd), il a progressé de 0,9 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre de l'année 2024 où il était estimé à 40,8%.

Globalement, l'Ansd note que le niveau d'emploi est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, avec des taux respectifs de 45,3% et de 36,1%. En outre, le taux d'emploi est plus élevé chez les adultes (57,7%) que chez les jeunes (31,1%). De même, il est plus élevé chez les hommes, quel que soit le groupe d'âge considéré (jeunes ou adultes).

S'agissant de l'emploi salarié, sa part, dans le total des emplois, s'est située à 42,6% au deuxième trimestre de l'année 2025, soit 6,5 points de pourcentage de plus par rapport à la même période de l'année en 2024 (36,1%). Le niveau d'emploi salarié varie selon le sexe, le milieu de résidence et le groupe d'âge.

En effet, le taux d'emploi salarié est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, tant au niveau global (48,7% contre 31,0%) que dans chaque milieu (58,2% contre 37,3% en milieu urbain) et (31,8% contre 17,1% en milieu rural). Cette situation prévaut également selon le groupe d'âge : chez les adultes (39,5% pour les hommes contre 18,8% pour les femmes) et chez les jeunes (58,8% contre 49,4%).

La proportion d'emplois salariés est plus élevée chez les jeunes (55,9%) que chez les adultes (31,7%). Par ailleurs, l'emploi salarié représente un emploi sur deux en milieu urbain (50,6%) et un peu plus d'un emploi sur quatre en zone rurale (27,2%).