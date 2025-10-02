Maroc: Légère augmentation du taux d'utilisation des capacités dans l'industrie au mois de juillet 2025.

2 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le taux d'utilisation des capacités (TUC) dans l'industrie au Maroc aurait légèrement augmenté à 79% au mois de juillet 2025 après 78% le mois précédent, selon la Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Royaume chérifien.

L'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib au titre du mois de juillet 2025 fait ressortir une amélioration de l'activité. Ainsi, la production et les ventes auraient progressé dans toutes les branches à l'exception du textile et cuir où les ventes auraient stagné.

Concernant les commandes, elles auraient enregistré une hausse, recouvrant l'agroalimentaire et des progressions dans la mécanique et métallurgie, une stagnation dans la chimie et parachimie et une baisse dans le textile et cuir.

Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale, reflétant un niveau supérieur à la normale dans l'agroalimentaire, normal dans la mécanique et métallurgie et inférieurs à la normale dans le textile et cuir et dans la chimie et parachimie.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches à l'exception du textile et cuir où ils prévoient une stagnation.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.