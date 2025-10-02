Maroc: Légère augmentation du taux d'utilisation des capacités dans l'industrie au mois de juillet 2025.

Le taux d'utilisation des capacités (TUC) dans l'industrie au Maroc aurait légèrement augmenté à 79% au mois de juillet 2025 après 78% le mois précédent, selon la Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Royaume chérifien.

L'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib au titre du mois de juillet 2025 fait ressortir une amélioration de l'activité. Ainsi, la production et les ventes auraient progressé dans toutes les branches à l'exception du textile et cuir où les ventes auraient stagné.

Concernant les commandes, elles auraient enregistré une hausse, recouvrant l'agroalimentaire et des progressions dans la mécanique et métallurgie, une stagnation dans la chimie et parachimie et une baisse dans le textile et cuir.

Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale, reflétant un niveau supérieur à la normale dans l'agroalimentaire, normal dans la mécanique et métallurgie et inférieurs à la normale dans le textile et cuir et dans la chimie et parachimie.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches à l'exception du textile et cuir où ils prévoient une stagnation.