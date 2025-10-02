Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Les députés préparent les obsèques de Joseph Mbossa

La chambre basse du Parlement a organisé une plénière spéciale dans son hémicycle, le 30 septembre à Brazzaville, en vue de préparer les obsèques du député de la circonscription électorale unique d'Abala, dans le département de Nkeni-Alima, Joseph Mbossa, décédé le 28 septembre à Paris, en France.

La plénière présidée par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye, a permis aux participants de mettre en place une commission et des sous-commissions qui vont préparer les obsèques. Membre de l'une des sous-commissions, le député de la circonscription électorale unique de Kimba, dans le département de Djoué-Léfini, Antoine Béli Bokolojoué, a salué la mémoire de Joseph Mbossa qu'il qualifie d'homme assez exceptionnel.

« Il n'y a qu'à voir son parcours professionnel et politique, en tout cas depuis que je l'ai connu en tant que président de la commission, c'est quelqu'un d'exceptionnel, d'intelligent. Il faut le reconnaître, c'est un homme de dossiers. Pour nous, c'est une grande perte dans la commission parce que nous avions quelqu'un qui savait rassembler, parce que pour lui, tous les députés, quel que soit leur bord politique, étaient membres de la commission. Il les traitait au même pied d'égalité », a-t-il témoigné.

Initiateur de la loi portant titre, exercice de la profession d'architecte et orientation de l'architecture en République du Congo, promulguée le 28 mai dernier, Antoine Béli Bokolojoué se souvient encore de l'apport du président de sa commission. « Il a organisé les débats sur l'étude et la préparation de cette loi. C'est un homme ordonné, travailleur, il a beaucoup travaillé sur cette loi.

D'ailleurs, il vous souviendra qu'il a présenté cette loi en plénière avec brio. À chaque fois quand nous avons interpellé les ministres dans notre commission pour les divers sujets de notre société, il a été toujours quelqu'un de très intelligent, qui tenait vraiment à la bonne marche du rôle de l'Assemblée nationale », a conclu le député de Kimba.

Le député d'Ollombo 1, département de la Nkeni-Alima, Fidèle Bossa, qui l'a connu depuis le lycée Pierre-Savrognan-de-Brazza, parle lui aussi d'une immense perte tant pour l'Assemblée nationale que pour le Parti congolais du travail (PCT). Neveu de Joseph Mbossa, il pense que le député d'Abala était une personne déterminée depuis le lycée. « Chaque matin à Savorgnan-de-Brazza, c'était lui qui hissait le drapeau au mât. Après l'obtention du baccalauréat, il est allé poursuivre ses études en Chine, et moi à Cuba avant de revenir au pays.

Donc, il avait déjà cette étincelle d'un avenir politique brillant. C'est l'un des premiers chefs de projet du barrage d'Imboulou qu'on appelait à l'époque barrage de la Léfini. C'est donc une grande émotion pour moi, j'ai même du mal à m'exprimer parce que nous étions très proches. Sa disparition me fait très mal mais la vie est ainsi faite, je pense qu'il a laissé des bonnes traces, un bel exemple au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du parti », a laissé entendre Fidèle Bossa.

Docteur-ingénieur en planification et gestion des ressources hydroélectriques, Joseph Mbossa siégeait à l'Assemblée nationale depuis juillet 2017. Directeur de cabinet de la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement de 2011 à 2012, Joseph Mbossa fut coordonnateur du Projet d'appui à la diversification de l'économie de 2013 à 2017. Directeur de cabinet du haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants d'août 2001 à novembre 2006, il a coordonné le Projet de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants de 2001 à 2010.

« Membre éminent de notre institution, l'honorable Mbossa était un homme de conviction et de sagesse, mais aussi un bâtisseur infatigable, résolument engagé pour le progrès et le développement de notre nation. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans le coeur de ses collègues, de ses collaborateurs et de l'ensemble de notre peuple. En ce moment de grande tristesse, l'Assemblée nationale adresse ses condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches et à toutes celles et à tous ceux qui l'ont connu et apprécié », peut-on lire sur le site de la chambre basse du Parlement.