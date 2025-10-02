Madagascar: Barea/Mondial 2026 - Corentin sollicite Ryan Ponti et Fenohasina

Le sélectionneur Corentin Martins a présenté hier les vingt-quatre Barea A qui affronteront les Coelacanthes comoriens dans six jours puis les Aigles du Mali le 12 octobre.

On ne change pas une équipe qui gagne. De passage à Madagascar depuis trois semaines, le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a dévoilé dans une vidéo enregistrée hier la liste des vingt-quatre joueurs convoqués pour les deux matchs contre les Coelacanthes comoriens et les Aigles du Mali. Ces rencontres comptent pour la 9e et la 10e journées des qualifications à la Coupe du monde 2026

Le technicien franco-portugais a choisi de conserver la grande majorité du groupe déjà présent lors des précédentes journées contre la République centrafricaine et le Tchad au Maroc en début septembre.

Deux nouvelles têtes intègrent toutefois la sélection : le défenseur du club français de Ligue 2 Rodez Aveyron Ryan Ponti et l'ancien attaquant de l'Ajesaia Fenohasina Gilles Razafimaro évoluant désormais à l'Al Merreikh du Soudan après le Championnat d'Afrique des Nations CHAN. Ce dernier avait inscrit deux buts lors du CHAN contre le Kenya en quart de finale et face au Burkina Faso lors du dernier match de groupe

Ryan Ponti âgé de 27 ans et mesurant 1,85 m revient dans le groupe après avoir déjà évolué avec les Barea A sous l'ère du coach Romuald Rakotondrabe lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en septembre 2024. Deux joueurs quittent la sélection : le latéral gauche du Disciples FC Bono Rabearivelo qui n'a joué aucun match officiel depuis le CHAN et l'attaquant de l'UTA Arad en Roumanie Hakim Abdallah auteur du troisième but 93e contre le Tchad

Cinq joueurs locaux

Sept joueurs issus du championnat local figurent dans la liste comme lors de la précédente sélection. Trois d'entre eux évoluent désormais à l'étranger : Nicolas Randriamanampisoa ancien latéral droit du Fosa Juniors FC recruté par Al Merreikh du Soudan comme Fenohasina et Lalaina Rafanomezantsoa ancien milieu du CFFA transféré au club algérien Paradou AC

Les quatre autres joueurs locaux médaillés d'argent au CHAN sont Michel Ramandimbisoa gardien de but élu trois fois « homme du match » au CHAN Elgeco Plus, Tony Randriamanampisoa capitaine des Barea A' et défenseur du club By-Pass, Rado Rabenantsoa latéral droit de l'AS Fanalamanga et Mamisoa Rakotoarisoa milieu du club champion national

Ces joueurs locaux rejoindront le coach Corentin pour la Côte d'Ivoire vendredi avec une escale à Addis-Abeba. Madagascar affrontera les Comores le mercredi 8 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny à 16 h locales 19 h à Madagascar puis les Aigles du Mali le dimanche 12 octobre à 19 h locales 22 h à Madagascar.

Les 24 Barea

Gardiens de but :· Michel Ramandimbisoa (Elgeco Plus - Madagascar)· Zakanirina Rakotoasimbola (AS Marouins - La Réunion)· Geordan Dupire (FC Swift Hesperange - Luxembourg)Défenseurs :· Sandro Tremoulet (FK Radnik Surdulica - Serbie)· Eshan Kari (Étoile FC - Saint-Raphaël - France)· Andy Pelmar (Jagiellonia Bialystok - Pologne)· Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus - Madagascar)· Morgan Jean Pierre (Fleury FC - France)· Ryan Ponti (Rodez Aveyron - France)· Nicolas Randriamanampisoa (Al Merreikh - Soudan)·

Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga - Madagascar)Milieux :· Marco Ilaimaharitra (Standard de Liège - Belgique)· Mamisoa Rakotoarisoa (Elgeco Plus - Madagascar)· Clément Couturier (Fleury FC - France)· Rayan Raveloson (Young Boys - Suisse)· Lalaina Rafanomezantsoa (Paradou AC - Algérie)· Johan N'ZiAttaquants :· Tommy Iva (Créteil Lusitanos - France)·

Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC - Égypte)· Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC - Thaïlande)· El Hadary Raheriniaina (Valenciennes FC - France)· Warren Caddy (FC Lausanne-Ouchy - Suisse)· Bryan Adinany (K. Lierse S.K. - Belgique)· Fenohasina Gilles Razafimaro (Al Merreikh - Soudan)Coach : Corentin Da Silva MartinsSerge Rasanda