Un camion de chantier transportant des employés d'une entreprise effectuant des travaux sur la RN31 s'est renversé à grande vitesse. Une imprudence du conducteur est évoquée.

Un grave accident a endeuillé Antsohihy dans la soirée d'avant-hier. Un camion-benne transportant des ouvriers d'une entreprise de travaux publics effectuant la réhabilitation de la nationale 31 a fait une violente embardée à une quinzaine de kilomètres de la ville, à hauteur d'Ambodimanga Bora. Le dernier bilan fait état de quatre morts et de trente-trois blessés, dont plusieurs grièvement atteints.

Selon les informations recueillies, le drame s'est produit aux alentours de 18 heures, alors que le véhicule devait ramener les cantonniers après une journée de travail sur les chantiers routiers. Selon des témoignages, le camion-benne, à bord duquel avaient embarqué les ouvriers, roulait à vive allure lorsqu'il a brusquement quitté sa trajectoire pour se renverser. Les passagers, entassés à l'arrière, ont été violemment projetés, provoquant des scènes de panique et de désolation.

Les rescapés, dont l'état a été jugé préoccupant, ont été immédiatement conduits au centre hospitalier de référence de la région Sofia, où ils ont reçu les premiers soins. Le directeur régional de la Santé publique, Ida Velontony, a assuré que les médicaments et ressources médicales disponibles étaient suffisants pour prendre en charge les blessés.

Conditions précaires

Sur place, les proches des victimes se sont précipités vers l'hôpital afin de retrouver leurs parents disparus ou blessés. Les autorités de l'Organe Mixte de Conception (OMC) de la région Sofia se sont également rendues sur les lieux pour exprimer leur solidarité et s'enquérir de la situation des rescapés.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et établir les responsabilités. Des mesures de sécurité routière pourraient être envisagées afin d'éviter la répétition de tels accidents, fréquents lors du transport collectif d'ouvriers dans des conditions précaires.

Ce nouveau drame met en lumière la vulnérabilité des travailleurs du secteur routier, souvent contraints de voyager dans des véhicules inadaptés, exposés à de grands risques au quotidien.