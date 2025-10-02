Madagascar: Électricité - La production hydraulique reste insuffisante

La situation électrique s'améliore légèrement, avec une diminution des coupures, mais le déficit de production persiste. Selon la Jirama, la demande quotidienne reste comprise entre 250 et 252 MW, tandis que l'offre actuelle accuse un manque de 10 à 15 MW, pouvant atteindre jusqu'à 30 MW lorsque toutes les installations reprendront leur pleine capacité.

Comme l'explique un responsable de la Jirama : « Il y a un besoin de 250 à 252 mégawatts par jour. Actuellement, il nous manque encore entre 10 et 15 MW ». Il précise également que « jusqu'ici, la production d'Andekaleka continue de diminuer, malgré les récentes pluies ».

La centrale hydroélectrique d'Andekaleka, dans la région Atsinanana, possède une capacité installée de 91 MW, répartie sur trois turbines : deux de 29 MW et une de 33,2 MW. En période normale, elle peut fournir jusqu'à 125 MW, mais la baisse du niveau d'eau a réduit sa production à environ 60 MW, soit la moitié de sa capacité maximale.

Pour pallier ce déficit, la Jirama utilise depuis le 25 septembre les turbines thermiques d'Ambohimanambola, qui consomment plus de 15 000 litres de carburant par jour via les groupes Thermiques TAC1 et TAC2. Le responsable rappelle que « recourir aux turbines thermiques est une solution onéreuse, qui pèse sur la facture en devises et fragilise les finances publiques ».

Pluies artificielles

Même en additionnant la production des centrales hydroélectriques d'Andekaleka, Mandraka, Antelomita et Farahantsana avec celle des sites solaires d'Ambatolampy et d'Antsirabe, l'électricité disponible reste insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins de la capitale et de sa périphérie, en particulier durant les périodes d'étiage.

Une solution envisagée, la mise en place de pluies artificielles, mais elle reste suspendue. Le responsable précise : « Nous ne pouvons pas procéder à cette opération car il n'y a actuellement aucun ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures pour signer l'autorisation nécessaire ».