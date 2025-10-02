Madagascar: Circulation - Des transports gratuits mis à disposition des manifestants

Reprendre la Route nationale numéro un, un véritable calvaire ces derniers jours, n'est plus une épreuve insurmontable pour les étudiants. Afin de faciliter leurs déplacements après les mouvements de revendication, des véhicules ont été spécialement mis à la disposition des étudiants du Campus universitaire régional de Vontovorona (CUR).

Selon un communiqué publié hier par la Génération Y Madagascar (Gen Y), cette initiative est entièrement gratuite. « Vous reconnaîtrez nos voitures grâce à notre logo. Elles sont exclusivement réservées au transport des étudiants à partir de 17 heures », précise le communiqué.

Hier après-midi, plusieurs véhicules estampillés du logo de la Gen Y ont été aperçus à Anosy, prêts à assurer le transport des jeunes. « Ces derniers jours, rentrer à Vontovorona relevait du parcours du combattant. Grâce à ces bus, nous pouvons enfin rentrer sans craindre d'attendre des heures ou de marcher à pied », témoigne Hery, étudiant en troisième année. Une autre étudiante, pour sa part, confie : « C'est un vrai soulagement. Avec les cours suspendus et les trajets incertains, cette aide tombe à point nommé. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un contexte de circulation perturbée et de revendications persistantes, cette mesure offre une réponse concrète aux difficultés quotidiennes des jeunes.