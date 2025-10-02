Madagascar: Événement sportif - Le Grand Rallye d'Anjozorobe reporté

Les reports d'événements sportifs s'enchaînent. Le Tana auto club sport (TACS) a décidé de reporter la 1ère édition du Grand Rallye d'Anjozorobe, initialement programmée les 24, 25 et 26 octobre, comptant pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes.

« Après échanges avec nos sponsors et partenaires, et compte tenu de la situation actuelle à Madagascar, TACS se voit dans l'obligation de reporter le Grand Rallye d'Anjozorobe... Cette décision est prise pour garantir avant tout la sécurité et le bien-être de chacun », peut-on lire sur la page du club organisateur.

Dix épreuves spéciales longues de 165 km avec de courtes liaisons de 30 km au maximum ont été prévues. Le club a l'habitude d'apporter des innovations dans son organisation. TACS avait auparavant organisé ses rallyes à Antsirabe et cette fois à Anjozorobe.

Le club avait aussi organisé une manche de slalom sur un nouveau circuit à Ambatomirahavavy fin juillet. « Le choix de la ville est qu'il faut que le rallye se déroule à plus de 100 km de la capitale pour avoir le coefficient 1,5. Anjozorobe se situe à 97 km de Tana et nous allons l'organiser un peu plus loin, dans les environs », explique le patron du TACS, Sanjy Rija Rajaonarivelo.

« Outre l'aspect sportif, nous y projetterons de faire une action sociale, notamment la réhabilitation des pistes en terre empruntées par les villageois pour transporter leurs récoltes vers les villes proches. Nous voulons aussi sensibiliser et convaincre les villageois à changer les roues des charrettes en pneus en caoutchouc pour préserver l'état de la route », souligne le responsable.

La date du report sera communiquée ultérieurement suivant l'évolution de la situation politique et économique du pays.