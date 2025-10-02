Madagascar: Faune - Un mammifère marin échoue à Faux Cap

Un mammifère marin a été retrouvé sur la plage d'Andranokotsa, dans la commune du Faux Cap, district de Tsihombe, mardi. Il s'agit d'un phoque, à en croire la publication de Paubert Mahatante, ministre sortant de la Pêche et de l'Économie bleue.

Cette découverte a suscité de l'étonnement et de la curiosité parmi les habitants, peu habitués à apercevoir cet animal. Cet animal n'est pas originaire des eaux entourant Madagascar. Il vit habituellement dans les mers et océans froids. Selon plusieurs témoins, ce n'est pas la première fois que cet animal a été vu au Sud de Madagascar.

Au mois de juillet, un animal de la même espèce a été vu à Vohimena. « C'est déjà la troisième fois que cela se produit. La cause principale est le changement climatique. Le courant des Aiguilles, au Sud de Madagascar, se renforce de plus en plus. En Afrique du Sud, je les ai souvent observés: lorsqu'ils partent chercher de la nourriture, ils doivent parfois s'aventurer au large. Là-bas, ils ne résistent plus au courant et se laissent emporter», explique Paubert Mahatante.

Vivre dans la mer du bassin Sud-ouest de l'océan Indien serait particulièrement risqué pour ces animaux. « Il est impossible que le phoque survive ici. Nos eaux sont beaucoup plus chaudes, ce qui pourrait le tuer », précise un technicien. La différence de température entre l'océan Indien et leur habitat naturel serait estimée entre 5 et 10 °C, une variation suffisante pour mettre en danger la survie de l'espèce.