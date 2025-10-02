Madagascar: Mode éthique et durable - Une 3e édition freinée par le contexte actuel

La 3e édition de l'événement Mode Éthique et Durable, initialement prévue pour débuter ce jour, a finalement été reportée. Conçu pour mettre en avant les jeunes talents et promouvoir une mode respectueuse de l'environnement, ce rendez-vous devait marquer une étape importante cette année. Soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que par l'Institut français, il s'inscrivait dans la démarche de valorisation et d'exportation des industries culturelles et créatives à l'international.

Pour cette 3e édition, onze créateurs ont été sélectionnés parmi 80 candidats. Répartis en cinq trios inédits, ils associaient une figure de la conservation, un créateur de vêtements et un créateur d'accessoires. Une formation de haut niveau, organisée en partenariat avec l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, devait se dérouler du 2 au 22 octobre à l'Institut français de Madagascar.

Cependant, la situation actuelle dans le pays a bouleversé le programme. L'Institut français, situé en plein centre-ville, a préféré reporter l'événement par mesure de sécurité. Les formateurs venus de France n'ont d'ailleurs pas pu atterrir à Madagascar comme prévu. Les organisateurs insistent : « C'est par rapport à la situation actuelle du pays et à la sécurité de tout le monde ».

De nouvelles dates seront annoncées dès que les conditions seront réunies pour garantir le bon déroulement de cette rencontre créative.

