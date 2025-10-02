Madagascar: Rugby à XV/US Ankadifotsy - Un club centenaire en quête de renouveau

L'US Ankadifotsy (souvent abrégée USA ou Ankady) est l'un des clubs historiques d'Antananarivo, ancré dans le tissu populaire de la capitale. Son existence remonte à 1922, ce qui en ferait l'un des plus anciens clubs encore actifs dans le paysage rugbystique malgache. Son identité reste très liée au quartier d'Ankadifotsy, prônant la formation de jeunes très engagés, avec une fidélité locale qui traverse les générations.

Sous la présidence de Ndrianarizaka Ramambazafy, le club d'Ankadifotsy est deux fois finaliste au championnat de Madagascar, et la dernière en date a été la finale perdue contre le club omnisports des forces armées en 2023.

Sur la scène nationale, Ankadifotsy navigue au sein de l'élite Fédérale 1 du championnat malgache, sans avoir connu la relégation depuis plusieurs décennies, en affrontant des équipes issues des grandes boîtes ou quartiers d'Antananarivo.

L'US Ankadifotsy, pratiquant du rugby -- un sport roi dans les Hauts-Plateaux --, offre un cadre aux passionnés. La ferveur autour des clubs de la capitale pousse les jeunes à se fédérer autour de leur club de coeur pour exister sportivement et socialement.

Ces dernières saisons, l'US Ankadifotsy a connu des difficultés à s'imposer en Top 12. En 2024, le bilan était sévère : après six rencontres, le club n'avait signé qu'une victoire et concédé plusieurs défaites, traduisant des problèmes de profondeur d'effectif et de résultats sur le terrain. Les comptes rendus locaux soulignent une équipe combative, mais parfois dépassée par des structures mieux dotées.

Redorer le blason

Malgré ces contre-performances, Ankadifotsy conserve des rendez-vous marquants dans le calendrier national -- matchs de phases finales, 1/8e, quarts de finale et confrontations face aux formations historiques -- qui permettent au club de continuer à nourrir ses espoirs.

Pour la saison 2025/2026, Ndrianarizaka Ramambazafy, le président du club, affiche une belle ambition : « Avec le retour des anciens cadres qui ont joué dans d'autres clubs, mais qui sont revenus au club par conviction, pour redorer le blason du quartier, nous visons à améliorer nos résultats par rapport à ces trois dernières années. Pourquoi ne pas atteindre le dernier carré du Top 12 en fin de saison ? »

Sur le plan social, l'US Ankadifotsy remplit un rôle essentiel : elle offre aux jeunes du quartier un cadre structurant, de l'activité physique, et parfois des passerelles vers des emplois ou d'autres clubs. Dans un pays où le rugby est profondément populaire, ces clubs de quartier jouent un double rôle, sportif et communautaire -- former, rassembler et représenter leur milieu.

Le club n'a pas de sponsor officiel, mais il vit et fonctionne à partir des cotisations des membres et des nouveaux venus dans le club. Pour retrouver sa place au sommet, l'US Ankadifotsy devra consolider sa formation de jeunes, renforcer sa capacité technique et financière, et stabiliser un groupe capable d'enchaîner les saisons.