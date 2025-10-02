Madagascar: Ambohijanahary - Une grossiste attaquée

2 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un nouveau fait divers vient raviver les inquiétudes liées à l'insécurité nocturne dans la périphérie d'Antananarivo. Hier, vers 00h10, une grossiste domiciliée à Ambohijanahary, commune d'Antehiroka, a été la cible d'un cambriolage armé.

Des individus munis d'armes à feu ont fait irruption dans la maison familiale. Des coups de feu ont été tirés à l'intérieur, sans faire de blessés. Alertés par les détonations, les membres du comité de vigilance du quartier se sont précipités sur les lieux, mais ont essuyé des tirs de la part des assaillants. Contraints de battre en retraite, ils ont attendu l'arrivée des gendarmes.

Ces derniers sont intervenus et ont mené une opération de ratissage avec les vigiles civils. Malgré leurs efforts, les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'attaque ne s'est pas produite dans un lieu de commerce, mais bien au domicile de la commerçante.

Depuis l'instauration du couvre-feu entre 20 h et 4 h du matin, en réponse aux vagues de pillages observées dans les villes et leurs périphéries, des actes de banditisme ont néanmoins été signalés.

