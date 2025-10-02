Madagascar: Toliara - Les manifestants accèdent à la place Monja Jaona

Le vent et la pluie n'ont pas arrêté les étudiants. Ils sont partis du campus de Maninday dans la matinée. Les forces de l'ordre n'ont pas empêché leur passage au niveau de Besasavy, comme ce qui s'est passé lundi et mardi.

En revanche, les manifestants, constitués d'étudiants de l'université de Toliara et d'autres individus, ont été priés de ne pas passer par le grand marché de Scama à Betania. Ils ont ainsi pris la petite ruelle de Bevoalavo, et celle de Mangabe pour aboutir à Andaboly, du côté de l'ex-hôtel Capricorne. En cours de route, les manifestants ont appelé les habitants de Toliara à les rejoindre. Les rangs se sont grossis car de simples citoyens ont rejoint le mouvement.

Les manifestants chantent et scandent de temps à autre le départ immédiat du président Rajoelina en brandissant des petites pancartes en carton. Les manifestants sont passés devant le tribunal, l'école Sacré-Coeur à Tsianaloka, à Ankilisoafilira pour finir devant la statue de Monja Jaona, au jardin de la mer. C'est la place de la démocratie pour Toliara, et c'est ainsi un lieu symbolique pour toute manifestation politique et sociale dans la cité du soleil.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des représentants de la cellule de crise, des notables dont l'ancien ministre de l'Intérieur Masimana ont accueilli les manifestants à la place Monja Jaona. Seulement, ils n'ont pas été autorisés par les étudiants à prendre la parole. « Pour nous, c'est une manifestation initiée par des étudiants et nous n'acceptons pas des rattrapages politiques », expliquent les étudiants.

Entre-temps, des membres de l'opposition à Toliara, issus de la plateforme Firaisankina, conduite par le président du conseil municipal de la ville, sont allés vers le bureau du préfet de Toliara. L'objectif a été de l'informer sur la tenue d'une nouvelle manifestation ce jour à la même place. Seulement, le préfet, Aubin Thierry Ratovelo, n'a pas été présent sur les lieux.

Les étudiants sont rentrés au campus de Maninday peu après 13 heures. « Nous avons effectué une grève intellectuelle. Nous avons prouvé que nous ne sommes ni des vandales ni des pilleurs. Nous avons manifesté dans le calme », souligne un porte-parole des étudiants, une fois arrivés à Maninday. Pour ce jour, ils demandent l'implication de toute la ville pour grossir les rangs de la manifestation.

De l'autre côté, les écoles sont restées fermées, de même que tous les commerces et marchés. Des élèves comme ceux de l'école Père Barré ou Sacré-Coeur sont rentrés bredouilles à la première heure hier. Les écoles ne reprendront que lundi prochain.