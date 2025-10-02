Madagascar: Andravoahangy - L'eau submerge de nouveau les rues du quartier

Les habitants d'Andravoahangy revivent leur cauchemar. Après les pluies qui se sont abattues sur Antananarivo mardi en fin d'après-midi, l'eau a envahi le tronçon de rue habituellement inondé de ce quartier. Les problèmes liés aux réseaux d'assainissement restent en effet non résolus. « Il n'y a plus d'égouts à cet endroit à cause des nombreuses constructions illicites le long des rues », expliquent des techniciens.

En mars 2024, le conseil des ministres avait validé des travaux d'urgence pour assainir les canaux d'évacuation d'Andravoahangy et mettre fin aux inondations récurrentes. 1 km de canal devait être nettoyé grâce au système de haute intensité de main-d'oeuvre (Himo). Pourtant, ces interventions n'ont pas suffi à empêcher les inondations lors des saisons de pluie suivantes.

En décembre 2024, la commune urbaine d'Antananarivo avait annoncé l'installation d'un nouveau système d'évacuation d'eau, consistant à creuser directement sur la route, car le simple curage des canaux ne suffisait plus. Mais, à ce jour, ces travaux n'ont toujours pas été réalisés.

Les habitants d'Andravoahangy restent exposés aux inondations à chaque pluie, en attendant que des solutions durables soient mises en oeuvre.