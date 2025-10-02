Cameroun: Jean Baptiste Nguini Effa, ancien condamné, soutient Paul Biya dans la campagne présidentielle

La campagne présidentielle camerounaise de 2025 est marquée par des soutiens qui font polémique. La présence de Jean Baptiste Nguini Effa, ancien directeur général de la Société camerounaise de dépôts pétroliers (SCDP), au sein des rangs du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Libéré en août 2024 après avoir purgé une peine de 15 ans d'emprisonnement pour détournement de fonds publics, l'ex-patron de la SCDP apparaît désormais habillé aux couleurs du parti au pouvoir pour affirmer que le président sortant, Paul Biya, représente le meilleur choix pour le Cameroun .

Son incarcération remontait à août 2009, suite à une enquête ayant mis en lumière des irrégularités de gestion ayant coûté à la SCDP plusieurs centaines de millions de FCFA . Condamné dans un premier temps à 30 ans de prison, sa peine avait finalement été réduite à 15 ans par le Tribunal criminel spécial en juin 2022 . Sa libération, intervenue le 29 août 2024, mettait fin à un long feuilleton judiciaire .

Aujourd'hui, son ralliement public à la campagne de Paul Biya, officiellement lancée le 27 septembre 2025 à travers des rassemblements dans les dix régions du pays, est perçu comme un signal fort à l'approche du scrutin du 12 octobre . Alors que le parti au pouvoir mobilise ses appareils locaux à travers les 360 communes, l'intégration de figures telles que Nguini Effa dans son dispositif de campagne ne laisse pas indifférent.

Elle alimente un débat déjà houleux sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, devenant un sujet de moquerie et de critiques acerbes en ligne. Cet épisode illustre les réalités complexes et les stratégies de mobilisation qui caractérisent le paysage politique camerounais à un moment décisif de son histoire.