Ethiopie: Le Circular Economy Hotspot 2025 se tiendra au pays

Addis Ababa — L'événement « Ethiopia Circular Economy Hotspot Event 2025 », destiné à mettre en lumière les ambitions de l'Éthiopie en matière d'économie circulaire et à inspirer la collaboration, l'innovation et l'investissement intersectoriels, s'est tenu mercredi à Addis-Abeba.

L'économie circulaire est un système économique régénératif conçu pour éliminer les déchets et la pollution en conservant les produits et les matériaux en usage aussi longtemps que possible grâce à la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage.

En ouvrant l'événement, le directeur général de l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement (EPA), Lelise Neme, a déclaré que l'Éthiopie avait lancé sa feuille de route nationale pour l'économie circulaire, un plan clair et ambitieux pour la transition cette année.

La feuille de route est le fruit d'une collaboration étroite entre les institutions gouvernementales, le secteur privé et la société civile.

« Il s'agit de notre document d'orientation pour intégrer la circularité dans des secteurs clés, de l'agriculture et l'industrie manufacturière à l'environnement bâti et aux technologies numériques. »

Cependant, « l'engagement du pays va au-delà de la politique. Il est ancré dans la population et la participation. Notre campagne nationale en cours, « Clean Ethiopia: Stewardship to Culture » (Une Éthiopie propre : la gestion responsable de la culture), en est une illustration frappante. »

Selon elle, la campagne a touché plus de 30 millions de citoyens grâce à des rencontres en face à face et à des plateformes médiatiques au cours des quatre derniers mois seulement.

La ministre d'État chargée du logement et du développement urbain, Helen Debebe, a pour sa part déclaré que l'économie circulaire en Éthiopie n'était pas seulement une question de protection de l'environnement, mais aussi une opportunité de développement stratégique.

Grâce à la circularité émergente, nous créerons de nouvelles chaînes de valeur, réduirons notre dépendance vis-à-vis des importations et ouvrirons de nouvelles perspectives pour les communautés urbaines et rurales au cours des prochaines années. »

L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Antila, a souligné la nécessité d'établir des partenariats entre l'Union africaine, l'Union européenne, la Finlande et l'Éthiopie afin de transformer la vision de l'économie circulaire en réalité.

« Ensemble, nous pouvons bâtir des économies qui respectent les limites de la planète, tout en offrant prospérité et dignité aux populations », a-t-elle déclaré.

La Finlande, en tant que membre de l'Union européenne, s'est efforcée de s'aligner étroitement sur ce cadre, tout en étant pionnière dans ses propres approches, a précisé l'ambassadrice.

James Njeru, responsable du programme de gestion des ressources naturelles au sein de la GIZ, a déclaré que le partenariat avec l'Éthiopie dans le domaine de l'économie circulaire soutenait les efforts visant à développer un système collectif de gestion des déchets, non seulement à Addis-Abeba, mais aussi dans d'autres villes du pays.

Ce partenariat vise à protéger les ressources naturelles, en particulier contre la pollution des plans d'eau, ce qui favorise la création d'emplois et les chaînes de valeur.