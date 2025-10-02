Ethiopie: La vice-présidente de la Banque mondiale souligne les gains en capital humain de l'Éthiopie lors de sa visite dans la région de Sidama

Addis Ababa — La vice-présidente de la Banque mondiale, Mamta Murthi, a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière d'investissements dans le capital humain lors d'une visite de haut niveau dans la région de Sidama, saluant le Programme de sécurité productive (PSNP) comme une « innovation considérable » qui renforce la productivité agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Elle a insisté sur l'importance d'aider les ménages vulnérables à gravir les échelons de l'échelle professionnelle, réaffirmant l'engagement de la Banque mondiale en faveur d'une croissance inclusive et équitable.

La délégation comprenait des représentants de haut niveau de la Banque mondiale et des ministres d'État du ministère des Finances, du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture, ainsi que des responsables du gouvernement régional de Sidama.

Ensemble, ils ont examiné les progrès réalisés dans le domaine du développement des compétences, de la prestation de services de santé et des initiatives de réduction de la pauvreté soutenues par le portefeuille de la Banque mondiale.

La visite a débuté au Hawassa Polytechnic College (HaPTC), un institut régional phare d'enseignement et de formation techniques et professionnels soutenu par le projet « Compétences pour la transformation et l'intégration régionale en Afrique de l'Est » (EASTRIP) de la Banque mondiale.

La délégation a inauguré deux nouvelles usines d'apprentissage dans le secteur de l'habillement et du textile, équipées de machines de pointe simulant des environnements industriels réels. Ces installations offrent aux étudiants une formation pratique et adaptée à l'industrie, préparant ainsi une main-d'œuvre prête à conduire la transformation économique de l'Ethiopie.

Les établissements soutenus par EASTRIP ont atteint un taux élevé d'emploi et d'auto-emploi des diplômés, ce qui reflète l'accent mis par le programme sur une formation pratique et adaptée au marché.

Au centre de santé Gebre Kristos à Shebedino Woreda, la délégation a examiné la prestation des services de soins de santé primaires (SSP) en Éthiopie et le programme d'extension sanitaire (HEP).

Le centre dessert une large population et emploie des professionnels de santé qualifiés qui fournissent des services complets de santé maternelle, néonatale et infantile (MNCH) et de vaccination.

Ce centre de santé bien équipé a démontré d'excellentes performances, avec une couverture élevée des accouchements en établissement et une vaccination quasi universelle.

Les délégués ont salué le dévouement des agents de vulgarisation sanitaire (HEW) et des professionnels de la santé, qui jouent un rôle essentiel dans la fourniture de soins de qualité au niveau communautaire et dans le renforcement du système de soins de santé primaires en Éthiopie.

La Banque mondiale soutient actuellement le secteur de la santé en Éthiopie grâce à un portefeuille substantiel visant à mettre en place un système de santé plus résilient, plus équitable et plus durable.

La délégation a conclu sa visite en rencontrant Meseret Dida, bénéficiaire du PSNP et participante au programme d'assurance maladie communautaire à Shebedino Woreda. Mère de cinq enfants, Meseret a utilisé sa subvention, ainsi que ses économies, pour acheter une vache laitière, créer une petite entreprise avicole et gérer des ruches. Elle est en passe d'obtenir son diplôme dans le cadre de ce programme à la fin de l'année.

La ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a souligné que le PSNP « n'est pas seulement un filet de sécurité sociale, c'est aussi une plateforme productive qui crée des emplois, soutient les petites entreprises et donne aux familles les moyens de générer des revenus durables.

En associant les activités productives aux services de santé et aux services de base, le programme garantit que la réforme économique de l'Éthiopie profite même aux communautés les plus vulnérables ».

La visite de la délégation a mis en évidence les progrès et l'impact des programmes éthiopiens en matière de capital humain et de protection sociale, en présentant des initiatives couronnées de succès dans les domaines du développement des compétences, des services de santé et du soutien aux moyens de subsistance, et en renforçant l'importance d'une collaboration continue pour étendre ces réalisations.