Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que le projet « Dine for Nation » est à l'origine d'une transformation urbaine significative

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'initiative « Dine for Nation » était à l'origine d'une transformation profonde du développement dans les villes éthiopiennes.

Le Premier ministre a fait cette déclaration à l'issue de sa visite d'inspection de divers projets de développement à Jigjiga, la capitale régionale de la Somalie.

À l'issue de sa visite, le Premier ministre Abiy a souligné le succès visible à l'échelle nationale dans le secteur du tourisme, citant comme exemple la construction de près de 30 hôtels actuellement en cours à Jigjiga.

Il a ajouté que les projets « Dine for Nation » dans la région sont achevés à 80 à 85 % et devraient être finalisés et inaugurés dans les trois à quatre prochains mois.

Il a également précisé qu'une fois les projets dans la région somalienne achevés, ils profiteront non seulement à la région, mais aussi aux pays voisins.

Le Premier ministre a souligné que le projet « Dine for Nation » a apporté une nouvelle valeur aux villes, en faisant découvrir au public un mode de vie moderne.

Il s'est réjoui du travail accompli dans la région somalienne, soulignant que le projet apportait de grands changements dans chaque localité.

Dans l'ensemble, le Premier ministre a indiqué que les projets observés dans la région somalienne, notamment le lancement du centre de services à guichet unique Mesob, le développement du corridor, le programme « Dine for Nation », les projets routiers et la construction d'hôpitaux, témoignaient d'une revitalisation régionale significative.

Il a particulièrement salué la qualité et la standardisation des logements construits à Jigjiga, affirmant que les autres régions devraient s'inspirer des réalisations de l'État somali en matière de construction de logements.

Qualifiant le travail accompli dans la région d'étonnant, le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers la population et les dirigeants de la région somalienne, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à ces travaux.

Toutefois, le Premier ministre Abiy a mis en garde contre la complaisance, exhortant les citoyens à ne pas se satisfaire pleinement des résultats actuels. Il a posé une question qui invite à la réflexion : « Pourquoi n'avons-nous pas fait cela les années précédentes ? » et a souligné la nécessité d'une introspection et du regret face à l'inaction passée.

Il a également profité de l'occasion pour rappeler la récente récompense internationale décernée à l'Éthiopie pour son développement dans le domaine du blé, et a souligné que l'Éthiopie avait récemment reçu une autre récompense d'une institution des Nations unies pour son initiative « Green Legacy ».

En ce qui concerne les travaux de développement du corridor en cours, il a souligné que le projet avait servi d'exemple à de nombreux pays africains, plusieurs d'entre eux ayant manifesté leur intérêt pour tirer parti de l'expérience de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a reconnu que les villes éthiopiennes n'avaient pas encore atteint le niveau souhaité.

Il a appelé à intensifier les efforts de collaboration afin de soutenir et de renforcer le travail prometteur accompli pour transformer le mode de vie des citoyens.