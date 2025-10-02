Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé les travaux de construction d'une usine d'engrais et d'une raffinerie de pétrole à Gode, en posant la première pierre du projet.

2 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Ce jeudi, le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé les travaux de construction d'une usine d'engrais à base d'urée ainsi que d'une raffinerie de pétrole à Gode, dans la région somalienne de l'Éthiopie.

« Aujourd'hui marque un moment historique pour tous les Éthiopiens, alors que nous posons la première pierre de deux projets transformateurs : une usine d'engrais à base d'urée, développée par Ethiopian Investment Holdings en partenariat avec le groupe Dangote, et une raffinerie de pétrole à Gode, qui sera construite par Golden Concord Group Limited (GCL) », a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux.

La raffinerie de Gode aura une capacité de production annuelle de 3,5 millions de tonnes et traitera du pétrole brut et du condensat provenant du champ pétrolifère de Hilala, a-t-il précisé.

De son côté, l'usine d'engrais, qui produira jusqu'à 3 millions de tonnes par an, sera alimentée en gaz naturel issu des gisements de Calub, transporté par un pipeline de 108 kilomètres.

Le Premier ministre a souligné que ces projets vont bien au-delà du développement industriel.

« Ils incarnent notre responsabilité collective d'exploiter pleinement les opportunités, de renforcer notre coopération et de promouvoir la paix. C'est pourquoi j'invite tous les Éthiopiens à poursuivre leurs efforts dans l'unité pour le progrès de notre nation. »

« En agissant ainsi, nous consolidons la position de l'Éthiopie sur la scène mondiale, d'une manière qui reflète et honore le véritable esprit de notre identité nationale. »

