Congo-Brazzaville: Religion - Apporter un souffle nouveau aux églises de réveil

En attendant la cérémonie de sa sortie officielle prévue le 3 octobre, au Palais des congrès, les membres de la Confédération des églises des réveils du Congo (CERC) ont organisé, le 30 septembre à Brazzaville, une conférence de presse afin de présenter aux médias la vision et les missions de cette union ecclésiastique.

« Cette confédération est née de l'aspiration de toutes les églises de réveil à vouloir s'unir et travailler ensemble », a indiqué le président de cette confédération, l'apôtre Germain Ndeke, aux journalistes.

Selon le l'apôtre Nzila Ghislain, la volonté exprimée est de donner la place aux pères des églises de réveil pour à la fois réguler leur fonctionnement, crédibiliser les ministres qui travaillent dans le corps, assurer également la discipline. Expliquant les préoccupations qui ont emmené à la création de cette confédération, il a fait part de la considération de « l'exigence de l'unité des membres en vue de former un corps qui oeuvre pour les intérêts du même et unique Seigneur qui est à la tête de ce corps,... (de) la nécessité d'une implication entière des pères dans la vie de l'église au Congo et de la représentativité devant les institutions de la République, ... (de) la nécessité de mettre de l'ordre dans le corps de Christ afin de réglementer la marche en milieu ecclésial, éviter les dérapages et imposer la discipline dans les questions spirituelles ». L'apôtre Nzila Ghislain a souligné que la confédération s'engage à oeuvrer dans l'unité, la transparence et la foi, tout en respectant la liberté et la diversité de toutes ses composantes.

Après réflexion et considération des indices spirituels qui se dégagent, a-t-il dit, « Nous avons décidé de mettre en place une confédération des églises de réveil du Congo, structure sans clivage et au-dessus de la mêlée pour l'avancement de l'oeuvre du Seigneur Jésus dans notre pays ».

Relation avec d'autres structures

Interrogé sur la relation que la CERC aura avec d'autres structures existantes, les membres ont rappelé que la confédération fédère déjà tout ce qui existe. La CERC sera à la tête de toutes les assemblées des églises de réveil. « Il s'agit des centaines d'églises qui regorgent environ 1000 pasteurs qui sont concernées par la confédération et d'autres églises de réveil peuvent aussi adhérer », a annoncé le pasteur Chancel Franck Mayinguidi Diamesso, qui prévoit aussi le déploiement de la confédération dans les quinze départements du Congo.

La CERC prévoit sa sortie officielle ce 3 octobre et est reconnue par l'Etat depuis le 4 août dernier. Il s'agit d'une association à caractère culturel ayant pour objet la représentativité des églises devant les institutions de la République, ainsi que l'implication des pères des églises de réveil dans la vie ecclésiale et l'organisation du corps du Christ. EIle sera constituée de trois institutions : le Conseil des pères, la Coordination nationale et le bureau exécutif.