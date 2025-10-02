Au deuxième jour de son séjour de travail dans le Kongo Central, la Première Ministre Judith Suminwa a inspecté ce mardi 30 septembre 2025 l'avancement des travaux de modernisation de la Route nationale n°12, reliant Manterne à Tshela puis Singini. A ce stade, 40 des 113 kilomètres prévus sont déjà revêtus, soit un taux d'exécution estimé à un peu plus de 30%, dans le cadre du programme sino-congolais.

Peu à peu, l'ancienne piste boueuse en saison de pluie et poussiéreuse en saison sèche cède la place à une route asphaltée, dotée de marquages au sol et de bornes kilométriques. Avant cette réhabilitation, il fallait parfois un à deux mois aux commerçants pour rallier Boma, tant les conditions de circulation étaient éprouvantes.

Dans la cité de Lukula où les travaux sont actuellement concentrés, la Cheffe du Gouvernement a été accueillie par les autorités locales avant de recevoir des explications techniques sur le projet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nico Nzau Nzau, Directeur Général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT), Maître d'Ouvrage Délégué du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, a souligné que le rythme des travaux est porteur d'espoir. Outre l'asphaltage, certaines sections font l'objet d'une stabilisation au ciment dosé à 5%, tandis que d'autres attendent la pose de la monocouche.

Pour sa part, M. Pang Long, Directeur Général de l'entreprise chinoise SISC SA, a rassuré que les difficultés liées au financement étant levées, le chantier se poursuivra sans interruption jusqu'à Singini.

Point symbolique de cette visite, la Première Ministre s'est rendue à Singini, lieu du repos éternel du Premier Président de la RDC, Joseph Kasa-Vubu. Elle y a déposé une gerbe de fleurs en sa mémoire, marquant ainsi l'importance historique et nationale de ce site.

Enfin, cette étape fut aussi une occasion de rencontres et d'échanges avec les compatriotes employés de CREC-7, sous-traitant de SISC SA, mobilisés sur ce chantier stratégique pour le désenclavement et le développement du Kongo Central.