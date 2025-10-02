La fin d'un feuilleton dans l'UDPS marqué par un bicéphalisme au niveau du secrétariat général dudit parti. Un congrès a été annoncé à l'issue d'une réunion stratégique tenue hier, mardi 30 septembre, entre le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilumba et le secrétaire général adjoint Deo Bizibu Balola.

Dans un communiqué signé conjointement par les deux hauts cadres, ils affirment être parvenus à un accord pour la restauration de l'unité et de la cohésion au sein du parti présidentiel. En attendant, une matinée politique qui sera animée par les deux personnalités, est prévue samedi 4 octobre prochain à Limete.

Et pour rappel, cette décision est le résultat des orientations reçues du Chef de l'Etat le 19 septembre dernier qui avait appelé à rapprocher les différentes tendances. Avec le concours d'un comité d'accompagnement, les parties prenantes se sont réunies au siège du parti pour sceller ce consensus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elles se sont engagées à travailler loyalement à la restauration de l'unité et de la fraternité entre militants et cadres, à préparer et organiser un congrès extraordinaire d'ici le 14 décembre 2025, à animer une grande matinée politique de réconciliation le samedi 4 octobre au siège du parti et à élaborer une feuille de route claire devant guider tout le processus. Un comité permanent de suivi a été institué pour garantir la mise en oeuvre de ces résolutions conformément aux instructions de la Haute Autorité.

Augustin Kabuya et Déogratias Bizibu saluent l'implication personnelle de la Haute Autorité Politique de Référence dans la résolution de la crise interne, qu'ils qualifient de tournant majeur pour la consolidation de l'UDPS. Ils exhortent la base et la diaspora à demeurer mobilisées derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour d'une dynamique d'apaisement et de fidélité aux idéaux fondateurs du parti.

L'UDPS espère tourner définitivement la page des divisions internes et renforcer sa cohésion à l'approche des prochains rendez-vous politiques. Kabuya et Bizibu ont accepté de remettre sur la table leurs mandats respectifs au bon vouloir du congrès ainsi annoncé.