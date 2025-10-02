Tombura - Yambio — « À tous ceux qui sont impliqués dans les affrontements, j'élève ma voix de pasteur : cessez les hostilités ! Respectez la vie humaine ! Protégez les civils ! » Tel est le cri du évêque de Tombura-Yambio, Barani Eduardo Hiiboro Kussala, qui lance un appel en faveur d'un cessez-le-feu et de la protection des civils à la suite des attaques menées par les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan en opposition (SPLA-IO) contre une caserne militaire dans le comté de Nagero, dans l'État d'Équatoria occidental, au cours desquelles un soldat gouvernemental a été blessé et les civils ont été contraints de fuir la zone.

« La violence ne fait qu'aggraver les blessures et déshonorer la dignité de notre peuple », poursuit l'évêque. « Notre terre implore la paix, la réconciliation et le respect de chaque personne humaine créée à l'image de Dieu.

« Les civils ont paniqué et se sont enfuis dans la brousse après avoir entendu les coups de feu », a déclaré le directeur exécutif du comté dans un communiqué local. « La situation est désormais calme, mais les gens continuent d'avoir peur et la plupart des habitants ne sont toujours pas revenus de la forêt où ils s'étaient réfugiés.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'ai reçu des nouvelles de nos fidèles qui sont désormais pris au piège au milieu de nulle part, incapables de se déplacer vers Tombura ou Wau, contraints de se cacher dans les buissons sans nourriture, sans médicaments et sans abri, exposés aux pluies et aux dangers des maladies. Certains de nos proches ont été tués, beaucoup ont été blessés et d'innombrables autres, surtout des personnes âgées, des femmes, des enfants et des personnes handicapées, se trouvent dans des conditions désespérées », déclare Mgr Hiiboro en s'adressant aux fidèles des paroisses de San Daniele Comboni, Maringindo et Nazareth, ainsi qu'à tous les habitants du comté de Nagero. « En tant que votre évêque, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas oubliés. L'Église est avec vous, je suis avec vous et le Christ lui-même marche avec vous dans cette vallée de larmes. Même si vos maisons, vos écoles et vos centres de santé ont été pillés, et même si vous dormez désormais à la belle étoile, souvenez-vous que vous êtes toujours sous la protection de Dieu. En cette période de confusion et de désastre, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté, en particulier les chrétiens, à se montrer solidaires envers nos frères et soeurs qui souffrent à Nagero. »

En outre, l'évêque fait appel aux partenaires humanitaires, à l'évêque de Wau, Matthew Remijio Adam Gbitiku, M.C.C.I., à Caritas Sud-Soudan et à l'Organisation catholique pour le développement et la paix (CODEP), afin qu'ils puissent organiser l'aide d'urgence en nourriture, médicaments, vêtements et logements.

À la fin de son appel, Hiiboro conclut en encourageant les fidèles : « Votre souffrance n'est pas invisible. L'Église vous porte dans son coeur et je n'aurai pas de repos tant que vous n'aurez pas reçu soutien et réconfort. Mes enfants bien-aimés, même si vous êtes dispersés et blessés, souvenez-vous que vous restez une seule famille dans le Christ. »