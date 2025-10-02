Afrique de l'Ouest: Un Forum de haut niveau trace les pistes pour faire face à la sécheresse

Un Forum de haut niveau sur la lutte contre la sécheresse en Afrique de l’Ouest s’est conclu ce mardi 30 septembre à Ouagadougou, réunissant des responsables politiques du Sahel, des experts techniques et des partenaires internationaux, apprend-on d’un communiqué de la Banque Mondiale.

Les participants ont adopté une feuille de route commune pour renforcer la résilience climatique dans une région durement touchée par la sécheresse, dans un contexte de changement climatique et de forte croissance démographique.

Pendant deux jours, les représentants du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal, rejoints par des experts du Maroc, du Brésil et des institutions régionales et internationales, ont échangé sur les meilleures pratiques et sur des actions à mener à court, moyen et long terme.

Un protocole d’accord a également été signé entre le Groupe de la Banque mondiale, le gouvernement burkinabè et l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), portant sur la création du Centre régional de l’eau pour l’Afrique (CREA). Basé à Ouagadougou, ce centre sera dédié à l’innovation, à la coopération et au renforcement des capacités dans le domaine de l’eau.

Pour le Dr Aboubakar Nacanbo, ministre de l’économie et des finances du Burkina Faso, la sécheresse est une menace pour la stabilité économique et sociale du Sahel. « Grâce à la solidarité et à l’innovation, nous pouvons en faire une opportunité. La création du CREA à Ouagadougou sera un centre d’excellence pour la gestion durable de l’eau et la coopération régionale » a-t-il indiqué.

Selon la Banque mondiale, les sécheresses extrêmes ont augmenté de plus de 230 % en Afrique de l’Ouest au cours des 50 dernières années. Cette tendance pourrait réduire la croissance économique annuelle de certains pays sahéliens jusqu’à 6 % d’ici 2050. Le CREA aura pour mission de soutenir la mise en place de systèmes d’alerte précoce, d’améliorer la planification des ressources en eau et de renforcer la coordination régionale.

Les organisateurs soulignent que cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme Impact – Défier la sécheresse de la Banque mondiale, qui vise à accélérer l’adoption de mesures concrètes pour limiter les pertes liées à la sécheresse et mieux préparer les économies de la région aux chocs climatiques.