Tunisie: Approvisionnement en médicaments - Le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens appelle à des mesures urgentes

Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie a appelé aujourd'hui, jeudi, les autorités concernées à prendre des mesures urgentes en réponse aux demandes légitimes soumises par les différentes parties prenantes du secteur pharmaceutique. Ces mesures visent à garantir la continuité de ce secteur vital et à préserver le droit du citoyen à l'accès au médicament dans les meilleures conditions.

Cette prise de position fait suite à une séance de travail extraordinaire tenue par l'Ordre, hier mercredi. La réunion, qui a eu lieu en présence du Syndicat Tunisien des Propriétaires de Pharmacies Privées et de la Chambre Syndicale Nationale des Pharmaciens Grossistes-Répartiteurs, était consacrée à l'examen des développements actuels du secteur et de leurs répercussions directes.

La session a abordé l'aggravation des difficultés pratiques et financières que connaît le secteur. Elle a souligné en particulier la persistance du retard dans le règlement des créances des pharmacies privées auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), et les répercussions négatives qui en découlent sur l'activité des grossistes-répartiteurs. Cette situation menace sérieusement la stabilité et la pérennité de l'ensemble du système d'approvisionnement en médicaments.

Le Conseil National a salué la décision du Syndicat Tunisien des Propriétaires de Pharmacies Privées de maintenir le système du « tiers payant » pour les maladies courantes. Il a également noté avec satisfaction la réponse positive de la Chambre Syndicale Nationale des Pharmaciens Grossistes-Répartiteurs à l'appel de l'Ordre à continuer d'approvisionner les pharmacies malgré les grandes difficultés rencontrées par cette composante essentielle du secteur.