Le sélectionneur national Sami Trabelsi a annoncé aujourd'hui, jeudi 2 octobre 2025, la liste des joueurs de l'équipe nationale tunisienne de football pour les deux prochains matchs contre Sao Tomé et la Namibie. Ces rencontres auront lieu les 10 et 13 octobre courant au stade Hamadi Agrebi à Radès, comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires africaines pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

L'équipe tunisienne a déjà assuré sa qualification pour le Mondial. Elle est actuellement en tête du Groupe H avec 22 points, devant la Namibie (15 points), le Libéria (11 points), le Malawi et la Guinée Équatoriale (10 points chacun), et Sao Tomé (aucun point).

La liste inclut les joueurs suivants :

Gardiens de but

Aymen Dahmane (CS Sfaxien)

Bechir Ben Saïd (Espérance Sportive de Tunis)

Nour El Farhati (Stade Tunisien)

Défenseurs

Yann Valery (Sheffield Wednesday, Angleterre)

Moataz Zaddem [NDLR: Le nom arabe est معتز lلنفlتى qui est en fait Moataz Zaddem à Norrköping. Le nom a été corrigé pour l'exactitude de la traduction en fonction des joueurs réels à la date) (IFK Norrköping, Suède)

Dylan Bronn (Servette Genève, Suisse)

Montassar Talbi (FC Lorient, France)

Nader Ghandri (Akhmat Grozny, Russie)

Yassine Meriah (Espérance Sportive de Tunis)

Ali Abdi (OGC Nice, France)

Mourtada Ben Ouanes (Kasimpaşa, Turquie)

Alaa Ghram (Chakhtar Donetsk, Ukraine)

Milieux de terrain

Ferjani Sassi (Al-Gharafa, Qatar)

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne)

Aïssa Laïdouni (Al-Wakrah, Qatar)

Hannibal Mejbri (Burnley FC, Angleterre)

Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano, Suisse)

Ismaël Gharbi (FC Augsbourg, Allemagne)

Firas Ben Larbi (Sharjah FC, Émirats arabes unis)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly SC, Égypte)

Attaquants

Naïm Sliti (Al-Shamal, Qatar)

Elias Saad (FC Augsbourg, Allemagne)

Sebastian Tounekti (Celtic FC, Écosse)

Firas Chaouat (Club Africain)

Hazem Mestouri (Dynamo Makhatchkala, Russie)

Youssef Snana (Al-Sailiya SC, Qatar)

Saif-Eddine Latif (Sparta Rotterdam, Pays-Bas)