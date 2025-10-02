Tunisie: Le groupe TUI installe sa marque « The Mora » à Tozeur en remplacement d'Anantara

Tozeur s'apprête à vivre un tournant majeur dans son offre touristique. À compter du 1er novembre 2025, l'enseigne hôtelière allemande TUI prendra la relève du groupe thaïlandais Anantara en rebaptisant l'hôtel phare de la région « The Mora Sahara Tozeur », selon notre confrère Destination Tunisie. Cette annonce confirme la volonté du géant du tourisme mondial de renforcer sa présence en Tunisie et d'y développer un concept de luxe innovant.

Le projet ne se limite pas au changement d'enseigne. Un programme de vols directs vers Tozeur serait en cours d'élaboration avec le groupe TUI, une perspective susceptible de redynamiser l'aéroport international de la ville et d'élargir l'attractivité du désert tunisien auprès de la clientèle internationale.

Pour TUI, il s'agit d'une étape stratégique. Artur Gerber, CEO de TUI Hotels & Resorts, a déclaré : « Avec The Mora, nous avons défini un nouveau type de luxe, axé sur l'expérience, contemporain et évolutif à l'échelle mondiale. L'ouverture de The Mora Sahara Tozeur marque une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance dans des destinations soigneusement choisies. Les retours positifs de nos clients confirment que cette approche correspond aux attentes actuelles en matière d'expériences haut de gamme. »

Le propriétaire de l'établissement, la société qatarie Qatari Diar, a également souligné l'importance de ce partenariat. Son PDG, Ali Mohamed Al-Ali, a affirmé : « Nous sommes ravis de collaborer avec TUI sur ce projet prestigieux. The Mora Sahara Tozeur reflète notre vision commune de créer des destinations qui célèbrent l'héritage culturel tout en offrant une hospitalité de classe mondiale. »

Avec cette annonce, Tozeur confirme son ambition de devenir une destination incontournable du tourisme de luxe dans le sud tunisien, au carrefour de la culture, du désert et de l'innovation hôtelière.