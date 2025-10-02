Tunisie: La championne tunisienne d'haltérophilie Ghofrane Belkhir s'enfuit de l'aéroport d'Oslo

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La délégation de l'équipe nationale tunisienne d'haltérophilie a été confrontée à un incident surprenant marqué par la disparition de la championne Ghofrane Belkhir le soir du mardi 30 septembre 2025, immédiatement après son arrivée à l'aéroport d'Oslo, en Norvège, quelques jours seulement avant le Championnat du Monde prévu dans la ville de Førde du 2 au 11 octobre.

Selon la déclaration de Zied Laïdi, président du Bureau Provisoire de la Fédération Tunisienne d'Haltérophilie, Belkhir serait sortie pour une courte promenade à l'intérieur de l'aéroport après l'atterrissage de l'avion, laissant son passeport et sa valise avec la délégation. Cependant, elle n'est pas revenue, et son sort est resté inconnu malgré les tentatives pour la contacter.

Laïdi a indiqué que les autorités tunisiennes ont agi dès le premier instant pour coordonner les recherches avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et les autorités norvégiennes compétentes.

Il a ajouté qu'il existe des indices suggérant que la championne a décidé de partir volontairement, car elle aurait informé son entraîneur de sa décision et envoyé un message d'excuses.

Ghofrane Belkhir est considérée comme l'une des athlètes d'haltérophilie les plus en vue en Tunisie, ayant porté le drapeau national lors de plusieurs événements internationaux et continentaux. Malgré la suspension de ses activités sportives en 2024, elle est revenue en 2025 et a remporté trois médailles d'or au Championnat d'Afrique à l'Île Maurice. Elle se préparait pour le Championnat du Monde en Norvège.

Laïdi a confirmé que les efforts se poursuivent pour convaincre la championne de revenir sur sa décision et de reprendre son activité sportive.

