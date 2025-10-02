Tunisie: Incarcération de l'ancienne DG de la CDC pour suspicion de corruption

Le juge d'instruction près le pôle judiciaire économique et financier a ordonné, ce jeudi, la mise en détention de l'ancienne directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre d'une affaire de soupçons de corruption financière et administrative, a indiqué une source judiciaire à Diwan FM.

Cette décision intervient au lendemain de l'incarcération de l'homme d'affaires Ahmed Abdelkefi, poursuivi dans un dossier lié à des irrégularités présumées au sein de la même institution.

La CDC, acteur central du financement public et de la gestion des fonds de l'État, est depuis plusieurs semaines au coeur d'enquêtes judiciaires sur des pratiques suspectes de mauvaise gestion et de dépassements financiers.