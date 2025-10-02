Tunisie: Décès de l'ancien mufti de la République Hamda Saïed

Le Diwan de l'Ifta a annoncé, ce jeudi à l'aube, le décès de l'ancien mufti de la République, Hamda Saïed, à l'âge de 85 ans.

Né le 10 juin 1940 à Beni Khiar, dans le gouvernorat de Nabeul, le défunt a marqué la scène religieuse et académique tunisienne par son parcours au sein de l'université Zitouna. Il a obtenu son diplôme d'aptitude en 1959, le diplôme de « tahsîl » en 1962 et une licence en charia et fondements de la religion en 1966.

En 1987, il a soutenu une thèse de doctorat en droit islamique et en finalités de la charia, consacrée à « la contradiction entre les preuves juridiques et les méthodes des savants dans leur conciliation ». Deux ans plus tard, en 1989, il fut recruté comme professeur universitaire en jurisprudence, en fondements du droit et en magistrature, tant dans leurs dimensions théoriques que pratiques.

Après la révolution de 2011, Hamda Saïed a également assumé de nouvelles responsabilités, notamment celle d'imam prédicateur à la mosquée du Souk de Beni Khiar et de président de l'Association coranique régionale de Nabeul.

Le mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, a salué la mémoire de son prédécesseur, rappelant qu'il fut « l'une des grandes figures de la Zitouna, un savant et un imam qui a consacré sa vie au service de la religion et de la patrie ».