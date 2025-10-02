Togo: Face au terrorisme, la communication devient une arme stratégique

Le Togo participe depuis mercredi aux Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO), au Burkina Faso.

L'événement, qui se déroule jusqu'au 3 octobre à l'Université Joseph Ki-Zerbo, rassemble des décideurs politiques, des experts et des acteurs de la communication venus de plusieurs pays africains.

La délégation togolaise est dirigée par Florence Yawa Kouigan, la ministre de la Communication et des Médias.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le thème « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique », cette édition se veut un espace d'échanges sur les défis liés à l'information, à la communication politique et à la gouvernance.

Un contexte géopolitique marqué par le développement des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Togo.

Les participants ont souligné que la lutte contre le terrorisme se joue aussi sur le terrain de l'image, des récits et des discours.

'Les médias classiques et les nouveaux médias numériques sont appelés à contribuer à la préservation de la stabilité et à la consolidation du développement sur le continent', a souligné Mme Kouigan.

Qui dit numérique dit fake news. C'est l'un des gros problèmes auxquels les gouvernements africains doivent faire face.

Le public a souvent du mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Et l'IA n'arrange rien.